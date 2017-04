Nos dias 20 e 22 de abril, quarta e sábado, às 20 horas, o Teatro Prosa, do Sesc Horto, recebe o espetáculo "Se você me olhasse nos olhos", com a Ginga Cia de Dança. O ingresso é gratuito e limitado, por isso precisa ser retirado com uma hora de antecedência na bilheteria.



O espetáculo é uma criação coletiva fruto do encontro de intérpretes-criadores com experiências distintas em dança, principalmente em dança contemporânea e danças urbanas. Instigados pelos cinco sentidos e embalados por uma trilha apaixonada quase brega, os intérpretes brincam com as possibilidades que trazem as trocas de olhares.



Uma das diretoras do espetáculo, Renata Leone conta que a linguagem principal é a dança contemporânea, contudo também há danças urbanas na apresentação, oriundas do repertório pessoal dos bailarinos intérpretes criadores. Segundo Renata, a equipe trabalhou com um jogo de improvisação e com células de movimentos criadas pelos intérpretes, que foram desafiados a responder, por meio de seus movimentos, às perguntas que surgiram durante o processo de construção.



Serviço – O Teatro Prosa do Sesc Horto fica na rua Anhanduí, 200. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3311-4300. Acompanhe a programação do Sesc no site www.sesc.ms

