Teatro do Sesc Horto recebe “Três Virgula Quatro na Escala Richter”

O Teatro Prosa do Sesc Horto recebe nos dias 01, 02 e 03 de junho, às 20h, o espetáculo, “Três Vírgula Quatro Graus Na Escala Richter”, da Companhia OFIT. A participação é gratuita e as senhas serão distribuídas 30 minutos antes do início do espetáculo.



Com classificação indicativa para maiores de 12 anos, a peça com direção de Nill Amaral e texto inédito de Éder Rodrigues, trata a estranheza do lar, as relações tecidas a partir de nós e a conformidade que nos impede de despedir das coisas mortas, mas que continuam na nossa convivência como se nada tivesse acontecido nem pudesse acontecer.



A peça pretende fazer uma releitura de temas familiares, sem limitá-los a qualquer conflito específico. A ideia é conflitar o universo que está sendo representado com as próprias figuras da realidade.



Serviço – O Teatro Prosa do Sesc Horto está localizado na Rua Anhanduí, 200. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms

