Supermodel Naomi Campbell abre um canal próprio no YouTube

Supermodel, empresária, ativista e agora também vlogger. Naomi Campbell acaba de lançar no YouTube seu canal próprio, o Being Naomi, onde pretende compartilhar um pouco da suas histórias, personalidade e intimidade.

"Quero mostrar ao mundo quem eu sou e o que defendo", declara no teaser do canal. "Minha esperança é que quando você se engajar com meu canal seja inspirada pelo que vê, que ele te impulsione a ser a melhor que você puder, que faça sua parte no mundo e persiga seus sonhos", completa.

Estão na mira da neo-youtuber mulheres, especialmente as jovens do continente africano, diz a modelo, entre cenas que mostram destaques de sua trajetória. Entre eles estão sua participação na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Londres e num clipe de Michael Jackson, seus encontros com Nelson Mandela, muitas imagens de desfiles e também alguns registros das polêmicas em que ela já se envolveu.

Na programação do futuro próximo do Being Naomi está a transmissão ao vivo da primeira edição do festival Global Citizen, em Joanesburgo, com shows de Beyoncé e Jay-Z, neste domingo, 2, um vídeo contando a jornada de como ela foi descoberta, no dia 13, e resoluções de ano novo para 2019, no dia 3 de janeiro.