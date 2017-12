Sul-mato-grossense vence o Evento Principal do BSOP Millions 2017 e leva R$ 1 milhão e 200 mil

Ele superou 2.807 competidores e levou para casa o troféu, o bracelete de campeão e a quantia de R$ 1.200.000,00. - Divulgação

Chegou ao fim o BSOP Millions 2017! Depois de dez dias de disputa no WTC Sheraton em São Paulo, a etapa final do Campeonato Brasileiro de Pôquer e maior torneio da modalidade na América Latina coroou o sul-mato-grossense Saulo Sabioni como grande campeão do Evento Principal.

Ele superou 2.807 competidores e levou para casa o troféu, o bracelete de campeão e a quantia de R$ 1.200.000,00. Para chegar ao inédito título, Saulo precisou de pouco mais de oito horas na mesa final nesta quinta-feira (7), praticando um pôquer de qualidade para derrotar no heads-up (disputa um contra um) o capixaba Francisco Neto.

"Um torneio como esse é definido nos detalhes. Antes da mesa final, eu estudei a fundo cada um dos meus oponentes e tracei um plano para chegar ao título. E consegui realizar o meu maior sonho", disse o novo campeão", revelou Saulo, que agora entra para a seleta galeria de campeões do BSOP Millions, o maior torneio do calendário do pôquer brasileiro e um dos maiores do mundo.

Para saber mais detalhes da mesa final, acesse o blog do PokerStars Brasil: www.pokerstars.com/br/blog/tournaments/2017/bsop-millions-placeholder-2017-169223.shtml

Confira a posição e valor recebido por cada um dos oito mesa finalistas do BSOP Millions 2017:

1 – Saulo Sabioni – Campo Grande/MS - R$ 1.200.000,00

2 – Francisco Neto – Vila Velha/ES - R$ 740.300,00

3 – Rafael Ortolan – Campo Novo/MT- R$ 446.800,00

4 – Felipe Pasqual – Farroupilha/RS - R$ 356.950,00

5 – Thiago Enrique Vaca – Cuiabá/MT- R$ 298.350,00

6 – Daniel Almeida – Curitiba/PR - R$ 239.850,00

7 – João Pedro Passamani – Vitória/ES - R$ 183.360,00

8 – Henry Nobrega – Santa Luzia/PB - R$ 133.550,00

A próxima etapa do BSOP vai marcar a abertura da temporada 2018, com o BSOP São Paulo, entre os dias 25 e 30 de janeiro no mesmo WTC Sheraton.