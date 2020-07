Spice Girls celebram 25 anos de 'Wannabe' com documentário

Vinte anos depois, as integrantes do grupo se reuniram em uma turnê que animou os fãs de todo o mundo. - (Foto: Stefan Wermuth/Reuters)

Os 25 anos de Wannabe serão comemorados em 2021, mas o canal britânico Channel 4 vai exibir o documentário Girl Powered: The Spice Girls, com imagens de arquivo e entrevistas inéditas das Spice Girls. A informação foi confirmada pelo perfil da emissora no Twitter e comemorada por internautas nesta quarta-feira, 15.

Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell e Victoria Beckhan lançaram Wannabe em 1996. A canção abre o disco Spice. A girl band alcançou sucesso nos anos 1990 e conseguiu vender mais de 80 milhões de discos na época. Elas se separaram em 1999.

Vinte anos depois, as integrantes do grupo se reuniram em uma turnê que animou os fãs de todo o mundo. Victoria Beckham não participou das apresentações. "Esta série vai contar a história completa da girl band que mais vendeu de todos os tempos", diz publicação do Channel 4 no Twitter.