Sociedade Hípica Paulista promove Réveillon para toda família em grande estilo

A festa de entrada do ano novo na Hípica Paulista será elegante e descontraída no salão nobre do clube e à beira da piscina do clube - Divulgação

Um espaço cercado de natureza no coração da capital paulista. Quem não for viajar na virada do ano tem a opção de comemorar a chegada de 2019, em grande estilo, na Sociedade Hípica Paulista, um dos lugares mais exclusivos de São Paulo.

Quem ficar na capital paulista poderá reunir a família e os amigos para brindar a chegada do Ano Novo em uma festa elegante e descontraída no salão nobre da Hípica e à beira da piscina do clube. A expectativa é receber 400 pessoas no evento, que vai contar com buffet completo, bebidas premium, show de fogos de artifício e diversas atrações, como banda Faibe e DJ.



O presidente da SHP Romeu Ferreira Leite (do lado esquerdo), ao lado de sua equipe, promete mais uma elegante festa de Réveillon na sede do clube

Quanto ao show pirotécnico, a Hípica Paulista promoverá o espetáculo sem barulho para não “assustar” os cavalos, da mesma forma que foi feito na festa de réveillon do ano passado. A queima de fogos sem os estampidos não atrapalha em nada a exibição de cores e brilho no céu. Tanto que a própria prefeitura de São Paulo já informou que, nesta virada do ano, o tradicional show de fogos da avenida Paulista também será mais silencioso, sendo utilizados artefatos que não emitirão som.

Para as crianças têm recreação com diversas atividades e uma área de descanso para que os pais e familiares possam aproveitar a festa sem preocupação. O evento começa a partir das 20 horas do dia 31 de dezembro.

No cardápio, destaque para a “ilha de ostras” de entrada. No buffet frio, há opção de queijos, frios, salmão com avocado, escabeche de alcachofra, ceviche de manga e outras saladas. O buffet quente oferece pratos como lombo de bacalhau a Thermidor, filé mignon ao molho madeira, pancetta ao roti de romã, quiche de cogumelos frescos, espaguete ao molho Alfredo, entre outros. A tradicional sopa de lentilhas, para atrair boa sorte, não vai faltar.



Visual da parte externa da festa à noite

A mesa de sobremesas também promete agradar os paladares mais sofisticados com doces como mil folhas com doce de leite argentino, mousse de chocolate belga, torta trufada com dueto de chocolate, cheesacake com frutas amarelas, entremet de coco e maracujá, etc.

Na lista de bebidas do Open Bar: espumante Pizzato Brut, vinho Cobos Felino Malbec, uísque Red Label, gin tônica, caipirinhas de vodka, saquê e cachaça, Aperol Spritz, cerveja Heineken, refrigerante e água. Quem preferir, pode levar o próprio vinho, pois a festa é “rolha livre”.





Festa será no salão nobre do clube

Serviço

Os ingressos do primeiro lote já foram todos vendidos. As entradas do segundo lote custam R$ 850 para não-sócios e R$ 600,00 sócios. Para crianças de 6 a 12 anos o valor é de R$ 250. Menores de 5 anos não pagam. O local tem opção de vallet (pagamento a parte).



Recreatividade para as crianças

Para mais informações é só entrar em contato nos telefones (11) 5504-6142, 5504-6152 ou 5504-6120 ou enviar um e-mail para reveillon@shp.org.br

Local

Sociedade Hípica Paulista - Rua Quintana, 206 - Brooklin Novo - São Paulo - SP



Área de descanso das crianças para que os pais e familiares possam aproveitar melhor a festa sem preocupação