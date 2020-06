Sinônimo de móveis planejados, Todeschini chega a Campo Grande

Com mais de 80 anos no mercado, a Todeschini, uma das maiores empresas de móveis planejados da América Latina chega à capital do Mato Grosso do Sul para ampliar ainda mais a representatividade da marca em uma das regiões que mais se desenvolvem no país. A inauguração ocorre nesta terça-feira, dia 16 de junho.

Localizado em um dos bairros mais sofisticados de Campo Grande, o showroom de 220m² assinado pelo escritório Vazquez Arquitetos apresenta o que há de mais moderno para tornar a casa mais acolhedora e prática. Logo na entrada, o balcão com frentes revestidas com acabamento Pétrea traz impacto visual e tátil proporcionado pelo desenho exclusivo e texturas irregulares que tornam a peça única. Outro destaque fica para a cozinha, com as portas no sistema Octo no padrão Leblon. As portas formam grandes vãos que se recolhem na profundidade do móvel integrando as áreas sociais, que combinados com as frentes no sistema Veneza proporcionam funcionalidade.

Com a bagagem de mais de oito décadas no mercado, a Todeschini tornou-se referência no segmento moveleiro de alto padrão. Fundada em 1939, a empresa está localizada em um importante polo industrial da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves. Com 54 mil m², o parque fabril conta com modernas máquinas europeias e uma equipe de mais de 700 colaboradores qualificados capazes de transformar diversos ambientes com mobiliário planejado.

O intuito da nova Todeschini Campo Grande é o de compreender as necessidades e expectativas dos clientes da região. Para o novo franqueado, o empresário Rodrigo Gonçalves Pimentel, a marca volta à cidade para atender as demandas dos sul-mato-grossenses por um produto de qualidade e sofisticação.

“A união com uma empresa que preza pela excelência e a seriedade para atender as necessidades dos consumidores é algo muito prazeroso. A Todeschini chega a Campo Grande para se conectar e proporcionar uma experiência completa ao cliente”, afirma o empresário.

O novo showroom está localizado na rua Antônio Maria Coelho, 4177, no bairro Santa Fé e estará aberto a partir do dia 16 de junho, das 8h às 18h de segunda a sexta e aos sábados das 8h às 12h. A loja também atende pelo telefone para agendamento ou mais informações, pelo número (67) 3044-7077.