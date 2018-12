Silvio Santos aparece em foto rara ao lado das seis filhas; veja

Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, publicou no Instagram, no último domingo, 9, uma foto rara dela e suas cinco irmãs - Foto: Reprodução Instagram

Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, publicou no Instagram, no último domingo, 9, uma foto rara dela e suas cinco irmãs - Cíntia, Patrícia, Daniela, Rebeca e Renata - ao lado do pai.

"Alegria define a nossa família. Amo estar com vocês", escreveu a mulher, que hoje apresenta o programa infantil Bom Dia e Companhia, do SBT.

Os seguidores de Silvia elogiaram a felicidade das filhas do empresário, fruto do casamento dele com Íris Abravanel. No entanto, outros pediram ajuda, sabendo dos prêmios e dinheiro que Silvio Santos está acostumado a dar aos participantes de seus programas.

"Minha filha tem paralisia cerebral e precisa de uma piscina para não perder os movimentos. Gostaria de uma doação dessa família tão carinhosa", escreveu uma internauta.