“.... Somos semelhantes às cebolas, pois, à medida que vencemos nossa dureza de coração, vamos ficando mais amáveis e amigos! Perdendo as camadas superficiais e feias, deixando transparecer as interiores... mais lindas, produtivas e saborosas! ” – Esta é uma das mensagens dentre inúmeras outas que poderemos usufruir na montagem teatral “Shrek, onde a verdadeira beleza? ” – Adaptação livre da obra cinematográfica “Shrek”. A peça traz momentos de alegria, descontração e diversas reflexões filosóficas, éticas e morais tanto para o público infanto-juvenil quanto para o adulto. Considerada uma das mais bem cuidadas e sofisticadas montagens teatrais já realizadas pela companhia de artistas voluntários espíritas “Arte Boa Nova”, o espetáculo que já estreou em Aquidauana – 04 de março – e agendamento para Dourados em 18 de março – promete ser um marco cultural nas produções sul mato-grossense no estilo infanto-juvenil.

Oportunizando a prática de diferentes técnicas e estilos no que se refere à direção cênica, a gestão administrativa da Companhia, em 2017 outorgou pela primeira vez a direção geral do espetáculo a uma voluntaria do grupo: Natali Allas, atriz e licenciada em Artes Cênicas e Dança pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS. Natali assume a direção geral do Espetáculo “Shrek: onde a verdadeira beleza?” e surpreende a todos pelo esmero e cuidado técnico com que a montagem chega até o público.

O “Arte Boa Nova” que já vem desenvolvendo a cultura teatral em nosso estado desde 1989 com temas para o público adulto agora passa a se destacar nas produções para crianças e adolescentes; atividade esta que vem sendo desenvolvida desde 2005, cuja primeira montagem foi o clássico “Lobo mau” versado para a filosofia educacional do grupo como “A volta do Lobo mau”. A partir deste marco representativo em sua trajetória, a Companhia continua produzindo um novo espetáculo a cada ano para atender o público infanto-juvenil e expor a sua filosofia existencial que é a de promover a inclusão do público de menor poder aquisitivo ao universo cultural das artes no que ela tem de melhor a nos oferecer em termos de diversão e aprendizado.

Portanto, ao adquirir ingressos dos espetáculos produzido pela companhia, você estará propiciando que uma criança, adolescente ou adulto de menor poder aquisitivo possa ter seu acesso ao teatro de forma gratuita. O grupo destina, neste ano, duas de suas sessões oficiais para realizar este projeto de inclusão e assistência social estendendo o benefício a integrantes de vários postos de assistências Espíritas da periferia de Campo Grande, bem como a instituições afins com a mesma finalidade educativa e assistencial. Toda esta atividade, como nos informa Nelson Peixoto, um dos diretores do grupo, provém da metodologia educacional resultante dos princípios doutrinários do Espiritismo, que buscam contribuir para uma sociedade cada vez melhor e feliz.

“Shrek: onde a verdadeira beleza?” é um espetáculo para se compartilhar, dividir, somar e multiplicar, pois sua narrativa descontraída - porém profundamente reflexiva em temas como preconceito, diferenças e diversidade humana - com certeza, fará com que saiamos do teatro um pouco mais preparados para amar, compartilhar e acreditar que podemos nos transformar numa grande família vivendo em diversos lares. Tudo isto sem desassociar do compromisso primeiro de promover a cultura, o aprendizado e a diversão; recursos inseparáveis da Arte com objetivos nobres e belos voltados para sociedade de maneira geral.

No elenco contamos com brilhantes participações de voluntários e artistas do campo das artes cênicas, da dança e do canto atuantes em nosso Estado, tais como: Alex Figueiredo, Amaury Moro, Felipe Trindade Gonçalves, Ana Paula Lopes, Emanoele Einecke, Giovane Medeiros, João Vitor Oshiro Araújo, Maria Louiza Nunes Morato, Bruna Fernanda C. de Oliveira, Bruno Roque Lima dos Santos, Carolina Campos de Lucena, Darlan de Oliveira Gracciose, Fernanda Jovê Cesar Naime, Gabriel da Silva Chiquetto, João Maurício de S. Arcangelo, Juliana Marina C. Puga Barbosa, Mariana Tezani Flores, Nadielly Ap. Souza Ramos, Patrick Probst Mubarack, Pedro Augusto Oshiro, Rayanne Thayse Lobo Melo, Rômel T. Vilalba de Oliveira, Wilson da Silva Gorosthides Neto. Ator especialmente convidado: Alexandre Lopes, no papel de Lord Farquaad.

Criação de ambiente cênico: Alexandre Lopes, Cenário: Junior Ojeda e Daniel Flores, Coordenação de figurino: Natali Allas, Sonoplastia: Adrielton da Silva Franco, Assistência técnica de sonoplastia: Mada Palma, Costura: Rosa Evaristo, Marlene de Souza Peixoto, Jane Rosa de Almeida, Letícia Lazarini, e Daucléia Castro; Arte, fotografia e Multimídia: Joilson de Paula, Maquiagem: Maria Matos, Fabrício Machado e Gabriela Machado; Iluminação: Bruno Moser, direção cênica de espetáculo: Natali Allas, gestão administrativa: Diego Rubert, Acessórios de artesanato: Jorde de Barros; Coordenação Geral: Professora Jônia Garcia Gomes da Silva e Nelson Peixoto.

A companhia Arte Boa Nova tem como data de fundação o dia primeiro de julho de 1989, e suas atividades são norteadas pela Lei Nº 9.608 de 18/02/1998, que trata do trabalho voluntário no Brasil. Constitui uma associação independente de artistas, sendo suas atividades desenvolvidas em caráter ecumênico, voluntário, espontâneo e gratuito. Não possui finalidade lucrativa e a renda proveniente da venda dos ingressos das sessões com público pagante é revertida até 70% para as associações beneficentes que se associam ao evento e o restante destinado a custear as despesas normais decorrentes do processo de produção.

O apoio cultural estadual é da Fundação de Cultura de MS, Corpo de Bombeiros Militar - 193, Fundação Chico Xavier, Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, Nartec – Núcleo de Arte Espírita de Campo Grande, Arquitécnica Ltda e Espaço SAE – Saúde, Arte e Espiritualidade.

SERVIÇOS: Informações e vendas de ingressos para as sessões que serão apresentadas em Campo Grande – MS: Valor de R$ 50,00, meia entrada R$ 25,00 e no pacote família adquirindo 04 ou múltiplos de 04 R$ 15,00 cada. Dias 25 e 26 de março de 2017 – Sábado às 16h e 19h, domingo às 16h - Teatro Glauce Rocha. Ingressos Online: www.arteboanova.com.br, Arquitécnica Ltda – Rua Dom Aquino, 431 - (67) 3042-5907 e também através do APP - Arte Boa Nova.

