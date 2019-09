Show de Whindersson Nunes acontece neste sábado

O Youtuber prometeu sacudir e quebrar todos os paradigmas dos seus shows - Foto: Divulgação

O humorista Whindersson Nunes está chegando em Campo Grande com o seu novo show “A volta do que não foi”. A apresentação vai acontecer no dia 28 de setembro, às 21h, no Ginásio Dom Bosco, localizado na Rua 14 de Julho, 5200, Monte Castelo.

O Youtuber prometeu sacudir e quebrar todos os paradigmas dos seus shows, e podem apostar que ele vai conseguir. Com uma temática diferente de tudo o que podemos imaginar esse show é pensado para pessoas que gostam de rir mesmo, sabe, rir até doer a barriga!

“Estou completamente ansioso para colocar esse novo projeto em turnê, completamente feliz em saber que eu vou agradar mais uma vez os meus seguidores, o público que eu tanto amo. É mais uma realização da minha carreira”, completa Whindersson.

Os ingressos podem ser adquiridos no novo estande do Comper Jardim dos Estados, na Avenida Mato Grosso com a Ceará, ou pelo site, clicando aqui. Informações pelo WhatsApp (67) 99296-6565 e no telefone (067) 3326-0105.

O espetáculo tem classificação de 12 anos. O preço das entradas varia de acordo com a área desejada. Os setores A e B são cadeiras numeradas na quadra do ginásio. O valor do setor A é de R$ 150,00 e R$ 75,00 (meia-entrada) e do Setor B é de R$ 120,00 e R$ 60,00 (meia-entrada). Já nas arquibancadas, o 1º lote custa R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada) e o 2º lote tem preço estabelecido em R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).

Assista a um dos vídeos publicados por Whindersson: