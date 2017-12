Show de Gusttavo Lima terá Jesus Luz e Thiago Mansur nesta sexta-feira

O evento ocorre no dia 8 de dezembro, no Âncora Hotel - Divulgação

O sertanejo Gusttavo Lima chega com tudo em Campo Grande com seu último trabalho, 50% Balada / 50% Romance, que revela o lado baladeiro e romântico do artista. O evento ocorre no dia 8 de dezembro, no Âncora Hotel.

Promovido pela Santo Show, o espetáculo encerra a agenda da produtora do ano de 2017 e promete ser inesquecível. Os Djs Jesus Luz e Thiago Mansur também se apresentam na festa.

Enquanto que Gusttavo Lima traz sucessos como “Que Pena Que Acabou” (115 milhões de acessos no Youtube), “Abre o Portão Que Eu Cheguei” (100 milhões de acessos) e “Homem de Família” (171 milhões de acessos).

Jesus Luz traz um chill out delicioso de seu mais novo álbum chamado “From Light”, que já passou pelas melhores casas noturnas do mundo como: Space (Ibiza), Via note (Córsega), VIP Room (Paris), Wolksgarten (Viena), Kapital (Berlin), Thomas Sabo (Londres), Festival de Beatpatrol (Áustria), Mistral (Marselha) entre tantas outras.

Já Thiago Mansur, que hoje é considerado um dos principais nomes de EDM (electronic dance music) no país promete colocar todo mundo pra dançar.

Sempre com agenda cheia, o ex-modelo se apresenta em clubes descolados de Nova York e foi escalado este ano para tocar no Tomorrowland, o maior festival de música eletrônica do mundo, sediado na Bélgica.

Preparem-se para essa mistura deliciosa e improvável do sertanejo-baladeiro e dos Djs brasileiros que estão encantando o mundo.

O evento já está com ingressos à venda no Gugu Lanches, Bulicho Conveniência, Loja Santo Show (localizada no Shopping Bosque dos Ipês) e na internet no sitehttp://www.fasttickets.com.br/.