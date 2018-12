Shopping terá personagens do “Toy Story” nos dias 11 e 12

A animação é o tema da decoração de Natal do Shopping, com brinquedos e motivos natalinos inspirados nos personagens. - Divulgação

O Shopping Campo Grande recebe mais uma vez os personagens do Toy Story, da Disney Pixar, para interação e fotos com toda a família. Woody, Buzz Lightyear e Jessie já estiveram no estabelecimento no início do mês e retornam para mais uma participação nos dias 11 e 12 de dezembro (terça e quarta-feira).

A animação é o tema da decoração de Natal do Shopping, com brinquedos e motivos natalinos inspirados nos personagens. Como parte da diversão, uma escalada com pula-pula dá acesso a um enorme escorregador no formato do cachorro Slinky, um dos personagens de Toy Story.

Os encontros acontecem das 15h às 19h, gratuitamente, com distribuição de senhas prevista para iniciar uma hora antes de cada sessão. Toda a família está convidada para ver os personagens de perto, interagir, abraçar e tirar fotos com suas próprias câmeras.

Papai Noel

Durante os dias de encontro, o Papai Noel estará recebendo as crianças e toda a família, inclusive os pets, na área da expansão, no piso 2, de segunda a sexta, das 14h às 20h, aos sábados, das 12h às 21h e aos domingos e feriados das 12h às 20h. As fotos com o bom velhinho podem ser tiradas com a própria câmera ou celular gratuitamente, mas há também um fotógrafo disponível para quem preferir fotos profissionais. Os valores podem ser consultados no local.

* Os horários estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Serviço

Encontro Personagens Toy Story

Datas: 11 e 12/12

Horários:

15h - Woody e Jessie | 15h30 - Buzz

16h - Woody e Jessie | 16h30 - Buzz

17h - Woody e Jessie | 17h30 - Buzz

18h - Woody e Jessie | 18h30 - Buzz

Local: Praça Central

Papai Noel no Shopping Campo Grande

Data: todos os dias, até 24/12

Horário: de segunda a sexta das 14h às 20h, aos sábados das 12h às 21h e aos domingos e feriados das 12h às 20h

Local: Expansão, piso 2