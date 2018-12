Shopping recebe a Caravana Iluminada da Coca-Cola

A Caravana ficará estacionada no 1º piso, no lado externo do Shopping, na saída do Bradesco, com chegada prevista para as 20h. - Divulgação



A Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola estará em Campo Grande na quarta-feira (12), provocando emoção e encantamento com a sua passagem. Depois de passear pela cidade, a Caravana estaciona no Shopping Campo Grande para quem quiser tirar fotos com o Papai Noel com suas próprias câmeras fotográficas ou aparelhos celulares.

A líder de Marketing do Shopping, Maria Eduarda Delgado, destaca a importância de proporcionar momentos importantes na vida das pessoas. “O Natal é sempre uma época mágica, de alegria e celebração. Nós queremos estar cada vez mais presentes nos bons momentos de nossos amigos e clientes, e a Caravana Iluminada é um desses acontecimentos especiais e cheios de sentimento”, observa.

A Caravana ficará estacionada no 1º piso, no lado externo do Shopping, na saída do Bradesco, com chegada prevista para as 20h. A ação é gratuita e, para garantir mais conforto ao público, haverá distribuição de senhas a partir das 18h.

O percurso que a Caravana seguirá está disponível no site natal.cocacola.com.br