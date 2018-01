Shopping realiza show do Patati Patatá no dia 25 de fevereiro

O show traz os ingredientes característicos de Patati Patatá: alegria, humor ingênuo e carinho com as crianças - Divulgação

Com uma programação especial para 2018, o Shopping Bosque dos Ipês oferecerá 5 shows para o público em comemoração aos 5 anos de aniversário. E para iniciar o ano em clima de férias, o Shopping apresenta, no dia 25 de fevereiro às 15h, o show infantil do Patati Patatá, a dupla de palhaços mais amada da América Latina, com um show que promete encantar as crianças de todas as idades.

O espetáculo irá trazer canções já conhecidas do repertório da dupla, como Dança do Macaco, Lôro e Ronco do Vovô. Contará também com grandes clássicos do universo infantil, como Tindolelê e Piuí Abacaxi, além de composições de outros autores.

No palco, os palhaços são acompanhados de dançarinos e dançarinas, em um cenário colorido que propõe aos espectadores uma viagem ao lúdico. O show traz os ingredientes característicos de Patati Patatá: alegria, humor ingênuo e carinho com as crianças.

Para adquirir o ingresso, o cliente deverá realizar compras nas lojas participantes do Shopping das 10h às 22h até o dia 24 de fevereiro ou enquanto estiverem disponíveis os ingressos promocionais. A cada R$ 200 em compras, o consumidor deverá se dirigir ao Posto de Troca, localizado no 1º piso, tendo em mãos os comprovantes fiscais para apresentação aos funcionários responsáveis pelo atendimento e adquirir o ingresso promocional no valor de R$ 20 em dinheiro. Na troca de segunda a sexta, o consumidor ganha mais um ingresso para o show. A venda do ingresso é proibida. Consulte o regulamento.

A promoção tem limite de duas participações ou até seis ingressos promocionais por CPF durante todo o período da campanha promocional. Para mais informações, lojas participantes, horários, condições e restrições, leia antes o regulamento no Posto de Troca ou no site.

Serviço

Show infantil Patati Patatá

Data: 25 de fevereiro (domingo)

Horário: 15h (abertura dos portões às 14h)

Local: Área interna de eventos (acesso C) 1º piso - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

Valor: A cada R$ 200 em compras + R$ 20 em dinheiro você adquire dois ingressos e de segunda a sexta-feira ganha mais um. A promoção é válida de 08 de janeiro a 24 de fevereiro.