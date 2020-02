Shopping realiza bloquinho e concurso de fantasias pet

A animação ficará por conta da banda Amando de Oliveira, que levará marchinhas carnavalescas a partir das 16h - Foto: Divulgação/Assessoria

Em meio a uma programação repleta de cores, música e fantasia, o Shopping Campo Grande traz ao público da Capital uma série de atividades que prometem agitar o Carnaval deste ano. No sábado (22), a animação começa às 15h, com direito a bloquinho para a garotada dançar muito. E no domingo (23), será a vez a vez de mostrar que os pets também podem entrar na brincadeira por meio do CarnaPet. As atividades serão totalmente gratuitas.

Abrindo o cronograma de atividades do sábado, haverá pintura facial e personalização de máscara para as crianças, mas os pais também podem entrar na brincadeira junto com os filhos. Em seguida, serão distribuídos pompons para que todos possam acompanhar o bloquinho de carnaval devidamente paramentados. A animação ficará por conta da banda Amando de Oliveira, que levará marchinhas carnavalescas a partir das 16h.

Já no domingo (23), será a vez dos pets e acontecerá o concurso para eleger as melhores fantasias dos animaizinhos de estimação. Para participar do CarnaPet do Shopping, basta efetuar a inscrição de forma online (por meio do aplicativo do Shopping), presencialmente no OutPet (localizado na rua Rua Professor Luiz Alexandre de Oliveira, 307 - Via Park), ou até uma hora antes do evento. O valor será 1kg de ração, que será destinado a instituições de proteção animal.

A gerente de Marketing do Shopping, Maria Eduarda Delgado, comenta que a ideia é proporcionar uma opção a mais para quem não vai viajar e pretende levar os filhos em um ambiente seguro e confortável. "O Shopping Campo Grande vem se destacando pela sua oferta de lazer e entretenimento. O Carnaval é mais uma data para as crianças brincarem e se divertirem em um ambiente que traz comodidade mas sem deixar de lado a animação que a data proporciona", afirma.