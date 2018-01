Shopping Norte Sul Plaza tem atração inédita para o período de férias da garotada

O circuito de brincadeiras incentiva a criatividade dos pequenos, proporcionando uma experiência relaxante, em um ambiente de praia - Foto: MS Notícias

Durante o período de férias escolares da garotada o Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande, oferece diversas atrações que garantem diversão a crianças e adolescentes. A novidade para a temporada é o “Castelo de Areia”, um complexo com várias atividades e espaços com areia cinética, um material colorido, que não suja, não gruda e ainda lembra o ambiente de uma praia. A atração, inédita no Estado, conta ainda com piscina de bolinhas e cama elástica.



O circuito de brincadeiras incentiva a criatividade dos pequenos, proporcionando uma experiência relaxante, em um ambiente de praia. No Castelo é possível montar animais, objetos, brinquedos, usando moldes ou mesmo as mãos. No complexo haverá mesas para brincar com a areia e moldes de diversos modelos e cores. Uma grande “caixa de areia” é um convite à criançada “se jogar” na diversão.



O circuito todo tem 96 metros quadrados. A piscina de bolinhas conta com 6.000 bolinhas coloridas e um escorregador para que as crianças aproveitem ainda mais a brincadeira. A atração Castelo de Areia fica no Norte Sul Plaza até o dia 11 de fevereiro e é indicada para crianças entre 03 e 12 anos de idade. Para aproveitar todo o complexo é cobrado o valor de R$ 20,00, por 20 minutos, e R$ 1,00 a cada minuto adicional. Crianças até 03 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.



Outras atrações – No Shopping Norte Sul tem atração para todas as idades, gostos e bolsos. Para crianças acima de 6 anos de idade tem o Airsoft, um stand de tiros com pistola e fuzil com tiros e bolinha de plástico. O valor é de R$30 a cada 100 tiros. Tem ainda o Hoverboard, um skate elétrico para crianças acima de 5 anos. Para brincar por 15 minutos o valor é de R$ 20,00. Quem é fã de histórias de terror, uma boa opção é o Desafio Alienígena, um labirinto cheio de alienígenas, monstros e mistérios de arrepiar. A partir de 7 anos e o ingresso custa R$ 10,00.



Na Baby Zoo, as opções são os bichos de pelúcia motorizados, que garantem diversão para crianças e adultos. Os valores variam de R$15,00 (10 minutos) a R$ 40,00 (30 minutos). Outra atração é o passeio no shopping pelo Trenzinho, cujo valor sai por R$ 15,00 a volta. Tem ainda o parque de diversões Magic Games, com fichas a partir de R$ 3,00 e muitas opções para se divertir, e o Parque Indoor, com diversão para todas as idades, a R$10,00 (15 minutos). E para os pequenos o espaço da Tia Lene, com cuidadoras que garantem a diversão dos pequenos, para crianças de 3 a 9 anos. O preço varia de R$ 5,00 (10 minutos) a R$ 35,00 (1 hora). Segunda, terça e quarta tem promoção, R$ 15,00 a cada 30 minutos, até 16h.



“São atividades que estimulam o raciocínio, a criatividade e proporcionam muita diversão às crianças e também aos pais, porque tem opções para todas as idades. Estamos muito satisfeitos em poder proporcionar esses momentos de lazer aos nossos clientes, que podem aproveitar o tempo para saborear as delícias da nossa Praça de Alimentação e até fazer compras. Tudo em um único lugar”, afirma o superintendente do shopping, Fabiano Bussi.



Serviço - O Norte Sul Plaza está localizado na Avenida Ernesto Geisel, 2300, Jockey Clube. Mais informações pelo telefone 3044-3900. Acompanhe as ações e horários de funcionamento do shopping no site www.nortesulplaza.com.br/ e nas redes sociais @nortesulplaza.