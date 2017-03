Shopping estreia duas novas atrações para o mês de março

As atrações estão na Praça Central e estão disponíveis durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento / Divulgação/Assessoria

A diversão está garantida para o mês de março na Capital. Duas atrações chegaram para toda a família no Shopping Campo Grande: uma pista de HoverBoard, que é a sensação do momento, e o Kids Park Fazendinha, que proporciona lazer e conhecimento para as crianças. As atrações estão na Praça Central e estão disponíveis durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento.

O HoverBoard é também conhecido como “skate do futuro” e possui duas rodas laterais e sensores que captam o movimento feito com os pés. Desta forma, a inclinação do corpo é a responsável por direcionar o skate, permitindo giros de até 360 graus. A pista de HoverBoard do Shopping Campo Grande é destinada a toda a família, com idade permitida a partir de 6 anos e tem capacidade para até 100kg. O valor é de R$ 20 por 20 minutos.

O Kids Park Fazendinha é uma fazenda formada por infláveis gigantes tematizados, com piscina de bolinhas, cama elástica, mesas rústicas para desenhos personalizados, mesas para atividade de coordenação motora e casa celeiro feliz com diversas atividades. A atração conta também com uma equipe especializada em recreação infantil. Elaborada para crianças de 1 a 9 anos, a fazendinha tem o valor de R$20,00 por 15 minutos de diversão, e R$ 1 o minuto adicional.

Serviço:

Pista de HoverBoard e Kids Park Fazendinha

Local: Praça Central

Horário: horário de funcionamento do Shopping Campo Grande

Valores:

HoverBoard: R$ 20 por 20 minutos

Fazendinha: R$20,00 por 15 minutos + R$ 1 o minuto adicional

