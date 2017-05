Shopping da Capital traz esporte e aventura em sua próxima atração

Novidade no Shopping Campo Grande a partir deste sábado (20). Um parque de diversão totalmente indoor chega ao local como opção de lazer para as crianças. "As Aventuras de Big e Kid" possui uma série de brinquedos e equipamentos esportivos, dos iniciantes aos mais radicais, como surf mecânico, escalada, giromaster, girobike, tirolesa, arvorismo, piscina de bolinhas, tobogã, skate e rapel. O horário de funcionamento será das 12h às 21h, de segunda a sábado e 12h às 20h domingo, até o dia 24 de junho.

Ao todo, são 250m² para incentivar a prática de atividades físicas e promover as características essenciais para o desenvolvimento da infância, como brincar, explorar e criar sempre com muita diversão. Além de despertar nas crianças o prazer do esporte e do bem-estar, o parque tem como propósito resgatar a verdadeira essência dos pequenos.

Entre as opções, as crianças poderão, por exemplo, tentar ficar em pé sobre uma prancha em movimento, testando o equilíbrio dos “surfistas de plantão”, mesmo sem se molhar, ou até mesmo ter sensação de gravidade zero como os astronautas e aprender a andar de skate.

As crianças deverão utilizar obrigatoriamente os equipamentos de segurança que serão fornecidos, além de contarem com o acompanhamento da equipe de apoio e monitoramento – que dará orientação sobre a prática de cada um dos exercícios.

Confira as modalidades:

Arvorismo: Ponte suspensa com percurso composto de seis obstáculos em uma extensão de 9 metros e a uma altura de 3,80 metros do chão.

Piscina de bolinhas: Espaço reservado para mergulhar nas 32 mil bolas coloridas.

Giromaster: Simulador antigravidade onde o participante é conectado a uma argola metálica que está dentro de outra argola. As duas argolas giram aleatoriamente em todas as direções, proporcionando uma incrível sensação de um astronauta em órbita.

Rapel: A criança é suspensa a 3 metros de altura para que possa descer o local com o apoio de cordas.

Skate: Uma mini rampa de skate para iniciantes, onde um instrutor auxilia a criança a fazer manobras.

Girobike: Brinquedo em que a criança utiliza uma bicicleta presa à estrutura e terá a sensação de estar pedalando sem gravidade, contudo, um monitor faz todo esforço de giro.

Tobogã: Uma estrutura em espiral onde a criança desce escorregando em um carpete até chegar a uma piscina de bolas.

Surf Mecânico: Brinquedo que reproduz os movimentos da prática do surf. A prancha se move para frente, para trás, e de um lado para o outro para replicar a sensação de surfar nas ondas.

Escalada: Parede para escalada de 5 metros de altura com ângulo de 90 graus, tornando o desafio ainda maior.

Tirolesa: A bordo de um foguete, a criança percorre um percurso de 10 metros a 4,60 metros de altura por estrutura de cabo de aço.



Serviço:

As Aventuras de Big e Kid Shopping Campo Grande (Praça de Eventos, no piso 1) 20/05 a 24/06, das 12h às 21h segunda a sábado | 12h às 20h domingo.

Valores: de R$ 12 a R$ 38, de acordo com cada modalidade.

