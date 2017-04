Shopping Bosque dos Ipês inaugura a maior pista de kart do Estado

A pista abre no dia 08, e tem área de mais de 5.000 m², com curvas acentuadas, o que promete muita emoção e adrenalina aos visitantes / Assessoria

Para os apaixonados em velocidade, e para os que buscam um momento de lazer e diversão, o Shopping Bosque dos Ipês oferece com exclusividade, o Extreme Kart Racing, o que será a maior pista de kart do Estado, com o diferencial de ser indoor.

A pista abre no dia 08, e tem área de mais de 5.000 m², com curvas acentuadas, o que promete muita emoção e adrenalina aos visitantes. "Todo o ambiente automotivo, desde o acesso de pessoas até a pista, será todo supervisionado e orientados por fiscais. A experiência pode durar desde 15 minutos para voltas livres, até 25 minutos para as corridas cronometradas, com a possibilidade de competição entre os participantes", antecipa a superintendente shopping, Adriana Flores.

Conforme explica o responsável pelo Extreme Kart Racing, Anderson Dreyer, podem participar da brincadeira adultos e crianças, desde que tenham mais de seis anos e estatura maior que 1,28. "A diversão está garantida e com a máxima segurança. Será obrigatório o uso de equipamentos, tais como capacete, balaclava e cinto de segurança, além de recebimento de instruções de como se comportar durante a corrida", afirma Dreyer.

Serviço

- Segunda a sexta-feira - R$ 40,00 para 15 minutos e R$65,00 para 25 minutos.

- Sábado, domingo e feriados- R$ 45,00 para 15 minutos e R$70,00 para 25 minutos.

- O ponto de vendas é no próprio Kart, sendo pagamento à vista e com cartões de débito e crédito.

- Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h às 22h.

*Não é permitida participação de menores de 6 anos, estatura inferior a 1,28 e gestantes.

O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796- Novos Estados.

