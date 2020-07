Sharon Osbourne se declara a Ozzy ao comemorarem 38 anos de casamento

Ozzy e Sharon Osbourne em Beverly Hills, na Califórnia, em novembro de 2007 - (Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

Juntos há 40 anos, Sharon e Ozzy Osbourne comemoraram 38 anos de casamento neste sábado, 4, e a apresentadora publicou uma linda homenagem ao marido em rede social.

"Não foi ontem que nossas crianças eram bebês, nós éramos jovens e pensávamos que sabíamos tudo. Seu amor faz eu me sentir segura e corajosa, você é uma parte de mim, você está em minha alma para sempre, meu querido", escreveu ela ao publicar um vídeo feito por fãs do casal.

Nas imagens, os dois aparecem em diversos momentos sorridentes, em eventos e se beijando. Já o vocalista da banda britânica Black Sabbath recordou em uma publicação o dia em que se casaram, desejando um feliz aniversário ao dois.

Juntos, eles protagonizaram o reality show The Osbournes, entre 2002 e 2005, que mostrava o dia a dia da família com dois adolescentes, animais de estimação e discussões com vizinhos. O programa foi transmitido pela MTV.