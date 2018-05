Os preços para os shows no Brasil ainda não foram divulgados - Reprodução YouTube

Shakira fará dois shows no Brasil em outubro . A visita ao País faz parte da turnê mundial El Dorado, que marca o retorno da cantora aos palcos após um hiato para se dedicar à maternidade.

As apresentações serão realizadas em 21 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, e em 23 de outubro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Ingressos para a apresentação em São Paulo começarão a ser vendidos em 28 de maio, pelo site Livepass. Já em Porto Alegre, a venda começa em 20 de maio, pelo site My Ticket. Os preços ainda não foram divulgados.

A série de shows passará ainda por México, República Dominicana, Argentina, Chile, Equador e Colômbia.