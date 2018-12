Sexta-feira tem música gospel na Cidade do Natal

A Cidade do Natal deste ano conta com uma ampla área kids, artesanato e a presença do Papai Noel todos os dias, das 17 horas às 23 horas - Divulgação

A partir das 20h30 desta sexta-feira, dia 28, o palco da Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, será tomado por canções do grupo de louvor da Igreja Batista Nova Filadélfia. A banda, formada por sete pessoas, canta há 8 anos, sendo da comunidade do Estrela Dalva II, região Norte de Campo Grande.

Além das músicas de composição própria, o grupo também apresentará repertório de cantores de renome na música gospel, como Damares, Fernandinho e Ludmila Ferber.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal deste ano conta com uma ampla área kids, artesanato e a presença do Papai Noel todos os dias, das 17 horas às 23 horas. A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépio instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

A praça de alimentação ganhou um pergolado que, além de um charme especial, protegerá as famílias nos dias chuvosos. Os preços vão de R$ 3, a R$ 26, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.