Sessão do CineMaterna exibe 'Frozen 2' na próxima terça-feira

As mamães com bebês de até 18 meses poderão curtir uma sessão de cinema juntinhos na próxima terça-feira (11), durante edição do CineMaterna, onde os papais também podem acompanhar. Escolhido em votação no site, o filme a ser exibido será 'Frozen 2'. A exibição será no Cinemark do Shopping Campo Grande, às 14h10.

As 10 primeiras mães (com bebês de até 18 meses) que chegarem para assistir ao longa-metragem, ganharão uma cortesia. Para isso, basta procurar por uma voluntária CineMaterna na bilheteria do cinema. As cortesias são distribuídas meia-hora antes do início da sessão.

A sessão CineMaterna é programada para oferecer conforto e facilidades, com trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente –, ar condicionado com temperatura suave, som mais baixo e iluminação leve.

A sala de cinema conta também com um tapete especial para os nenéns que andam ou engatinham e um 'estacionamento' para os carrinhos de bebê logo na entrada. Mães voluntárias estão presentes, prontas para ajudar quando necessário. O objetivo é promover cultura e diversão para as mães no pós-parto.

Sobre o filme



Anna, Elsa, Kristoff e Olaf adentram as profundezas da floresta para aprender a verdade sobre os poderes de Elsa e um antigo mistério de seu reino.

Direção: Jennifer Lee, Chris Buck