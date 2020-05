SescEmCasa terá apresentação com Filho dos Livres amanhã

Dupla fará live no programa Mesa Brasil - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira, 22/05, tem mais apresentação regional no #SescEmCasa, com a LIVE do Filho dos Livres, iniciando às 19 horas. “Para facilitar o apoio da população em geral durante este período de enfrentamento à pandemia de Covid-19, o Programa Mesa Brasil Sesc passou a receber doações de valores por meio de transferências ou depósitos bancários. É possível contribuir com qualquer quantia, uma doação de R$ 5, por exemplo, equivale a 1kg de alimento, que irá ajudar a complementar cerca de cinco refeições”, convida a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.

“Nós do Filho dos Livres ficamos muito honrados com o convite do Sesc para esta ação de tamanha relevância. Neste momento tão delicado, é de extrema importância a fusão da arte e da solidariedade para que juntos possamos levar mais amor e esperança para aqueles que necessitam e assim contribuir e emanar paz, alegria e fraternidade para dentro de milhares de lares brasileiros. Parabéns #SescEmCasa pela belíssima iniciativa”, enfatiza o cantor Guga Borba.

A transmissão será pelo Canal do Sesc no Youtube.

A última LIVE do mês, no dia 29/05, será com O Bando do Velho Jack. Além de alimentos, também são recebidas doações de álcool em gel, máscaras n95, protetores faciais, óculos de segurança e valores em dinheiro, que serão convertidos em alimentos e EPIs para as instituições cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc.

As doações seguem por meio do site doacoes.sescms.com.br/

Sobre o Mesa Brasil Sesc – O Mesa Brasil Sesc, desde 1994, contribui para mudar o cenário da fome no país. O programa de segurança alimentar e combate ao desperdício busca onde sobra e entrega onde falta, conectando quem quer ajudar com quem precisa ser ajudado. Em Mato Grosso do Sul, em 2019, reuniu mais de 1.340 toneladas de alimentos, 5.575 itens de vestuário e 3.738 produtos de limpeza e higiene pessoal, entregues em 131 entidades cadastradas, beneficiando mais de 300 mil pessoas.

Serviço – Mais informações no site sesc.ms/mesa-brasil