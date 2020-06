SescEmCasa encerra lives de junho com forró do Grupo Flor de Pequi

Grupo Flor de Pequi - (Foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (26), última da programação de lives do #SescEmCasa de junho, quem se apresenta é o grupo de forró Flor de Pequi, que promete pôr todo mundo para dançar em casa. A transmissão é pelo Canal do Youtube e começa às 19h30.



"Nós integrantes do Grupo Flor de Pequi estamos muito contentes de poder contribuir e participar desse belo trabalho que o Sesc vem desenvolvendo integrando trabalhadores da cultura e ajudando a população em situação de vulnerabilidade. Deixamos aqui nosso forte abraço", diz a cantora Júlia Mendes.



Além de alimentos, também são recebidas doações de álcool em gel, máscaras, protetores faciais, óculos de segurança e valores em dinheiro, que serão convertidos em alimentos e EPIs para as instituições cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc.



As doações seguem por meio do site