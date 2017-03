Sesc Morada fecha março com choro, Gilson Espíndola e Santo Chico

A última semana de março no Sesc Morada dos Baís tem muita música autoral e ritmos variados. As apresentações, abertas ao público, começam na quarta-feira, 29, com apresentação do Clube do Choro.

Criado pela necessidade de dar continuidade à extinta Confraria do Choro com mais de 10 anos de atividades. Com o objetivo de preservar a mais autêntica arte musical brasileira que é o chorinho, além de ampliar o gosto do sul-mato-grossense pelo estilo.

“Acho o Projeto Sesc Morada dos Baís, o mais importante fomentador de Cultura de todo estado. O projeto visa a valorização dos artistas, e dá a oportunidade ao público de conhecer bons trabalhos”, diz Raimundo Edmário Guimarães Galvão, cantor e compositor do Clube do Choro.

Na quinta, 30, quem sobe ao palco com novidades é Gilson Espíndola. “Meu show terá 90% de composições autorais e essa é a grande sacada do Sesc, fazer com que nossos artistas sejam protagonistas”.

Sexta-feira, 31, toda energia do Santo Chico, que leva como referências desde o rock, o reggae, o hip hop, o soul, o funk, entre outros é essa façanha que faz com que o som seja único. A mistura em seu ponto ideal cria vertentes jamais experimentadas.

E para começar abril, a alegria do canto de Chicão Castro. “Eu estou muito feliz, é lindo o que está sendo feito pelos músicos, essa oportunidade para se apresentar. Nossa gratidão ao Sesc é imensa”.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site www.sescms.com.br.

