Sesc Morada dos Baís oferece diversas atrações para as crianças no sábado

A criatividade e diversão têm espaço garantido na programação infantil do Sesc. Em Corumbá, começa já na quinta-feira, 31 de agosto, com o Cineclubinho, que exibe, às 17 horas, “Uma Viagem Extraordinária”.



O longa conta a história T.S. Spivet, um garoto superdotado, que aos doze anos de idade é apaixonado por cartografia. Quando ele ganha um prêmio científico prestigioso, o garoto decide abandonar sua família em Montana para atravessar sozinho aos Estados Unidos, até chegar a Washington. O único problema é que o júri não sabe que o vencedor ainda é uma criança.



O filme é reexibido no sábado, 02, às 18 horas em uma sessão a céu aberto, e logo depois tem a contação “O rouxinol e o imperador”, por Giselda Laporta Nicolelis. Num império lá da China, o canto de um rouxinol alegrava o imperador, ofuscando até o Sol. Mas um dia alguém lhe deu um rouxinol de brinquedo que cantava como o outro, mas só era um arremedo.



Morada dos Baís – Na Capital, no Sesc Morada dos Baís, toda a programação ocorre no sábado, 02. Às 15 horas terá “Oficina Arte para Crianças”, desta vez inspirada na arte de René Magritte.



Podem participar crianças maiores de seis anos acompanhadas por seu responsável. É preciso levar o material, desta vez: 1 tela de 30x40 cm; 1 caixa de lápis de cor; 1 lápis grafite comum; 1 pincel nº20; 1 tesoura sem ponta; 1 cola branca e 1 apontador.



René Magritte foi um pintor surrealista belga. É considerado um dos principais artistas plásticos do Surrealismo. É conhecido pelas obras provocadoras, espirituosas e que desafiam as percepções dos observadores, pois não estão condicionadas à realidade.



Depois da oficina de arte, às 16 horas tem contação de história com Elânio. Nas histórias com objetos, o baldes, colheres, copos e garrafas ganham vida e viram instrumentos musicais.



Fechando a programação, às 17 horas, o Cineclubinho exibe “O Conto da Princesa Kaguya”. Kaguya era um minúsculo bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por 5 nobres, dentre eles, o próprio Imperador. Mas nenhum deles é o que ela realmente quer. A moça envia seus pretendentes em tarefas aparentemente impossíveis para tentar evitar o casamento com um estranho que não ama. Mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e punição por suas escolhas.



Serviço – A programação infantil tem participação gratuita. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms

