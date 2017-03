Sesc apresenta espetáculo “Os Corcundas” no teatro Prosa

Na próxima sexta-feira e sábado, 10 e 11 de março, o Teatro Prosa, do Sesc Horto, recebe o espetáculo “Os Corcundas”, com o grupo teatral Circo do Mato. A exibição será às 20 horas, com entrada gratuita, mas é preciso chegar com antecedência de pelo menos 30 minutos para retirar os ingressos, que são limitados.

A pantomima promete divertir e emocionar ao contar a saga de dois corcundas errantes: ele, o Corcunda, simpático, feio e puro! Como um cão, tenta ser amigo, mas, tem medo dos homens! Ela, a Corcunda, é feia e brincalhona. Esperta como um macaco, não percebe a opinião ou lógica das pessoas. Depois de caminharem pelo mundo, sem nada para vender ou comprar, são arrebatados por um amor sincero, avassalador, verdadeiro, engraçado e puro.

Serviço – O Teatro Prosa do Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3311-4300. Acompanhe a programação do Sesc no site www.sescms.com.br.

