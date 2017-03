Série inspirada em líder venezuelano, Hugo Chávez, O Comandante estreia na tv paga

A TNT traz para o Brasil uma das produções mais polêmicas dos últimos tempos: Hugo Chávez, O Comandante, que estreia dia 6 de março, na madrugada de segunda para terça-feira, à 0h*. É a primeira série de ficção inspirada na vida de Hugo Chávez Frías (1954-2013), um homem de origem humilde que se tornou o líder latino-americano mais poderoso e polêmico de seu tempo.



Hugo Chávez, O Comandante vai misturar ambição, poder e paixão em uma história inspirada na vida de Hugo Chávez, considerado um dos políticos mais influente da América Latina. A trajetória será contada de forma linear, desde a infância longe dos pais, o sonho de ser um jogador de basebol na adolescência, a fase militar, a chegada à presidência e como usou seu poder para desafiar os países do primeiro mundo. A série ainda mostrará bastidores da carreira do ex-presidente venezuelano, sua relação com os companheiros de luta e opositores, os espiões que o perseguiram e as mulheres que marcaram sua vida amorosa.



O escolhido para viver o polêmico personagem na TV é o ator Andrés Parra, famoso pela série Pablo Escobar - o Patrão do Mal. O artista colombiano traduz a personalidade egocêntrica e narcisista do político, seu extraordinário talento comunicacional, grande faro político e sensibilidade social.



Hugo Chávez, O Comandante terá 60 episódios de 45 minutos cada e vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre à 0h*. Criada por Moisés Naím e dirigida por Henry Rivero e Felipe Cano Ibanéz, a produção foi totalmente filmada na Colômbia, com qualidade cinematográfica para reforçar ainda mais o tom de suspense, intrigas e conflitos da série. Produzida pela Sony Pictures Televison, a exibição no Brasil será no canal TNT, parte do portfólio da Turner do Brasil.

