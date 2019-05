Sérgio Mallandro retorna ao Mato Grosso do Sul com seu stand up de grande sucesso no Brasil

Nas apresentações do Mallandro sempre há espaços para participação do público - Foto: Divulgação

O humorista Sérgio Mallandro fará duas apresentações no Mato Grosso do Sul, dia 25 de maio, o stand up comedy acontecerá no Palácio Popular da Cultura em Campo Grande, e no dia 26 de maio é a vez do público de Dourados conferir as histórias hilárias na Unigran, com início programado para as 18h.

Sérgio Mallandro se reinventou e está auge da carreira, fazendo sucesso tanto na TV quanto nos palcos, e apresentará em Campo Grande e Dourados, onde promete fazer o público “morrer” de rir. O Show de Sérgio vai muito além dos seus já conhecidos jargões utilizados em diversos programas de TV. Não é só glu glu, yeah yeah. Tem histórias muito divertidas durante o espetáculo, que já foi assistido por milhares de pessoas.

Nas apresentações do Mallandro sempre há espaços para participação do público. Em um determinado tempo, Serginho abre a “Porta dos Desesperados”, uma de suas atrações mais populares, durante a década de 90, na qual os participantes eram convidados a escolher uma entre três portas para encontrar um presente valioso, ou "monstros" fantasiados.

O humorista, ícone da cultura trash nas décadas de 80 e 90, tem sido chamado entre colegas de “fenômeno do stand-up”, por ter sido assistido por mais de 1 milhão de pessoas, percorrido Brasil, Estados Unidos e Europa e, ainda, ter vencido, por cinco anos consecutivos, o prêmio de melhor Stand-Up Comedy nacional.

Ele garante que o espetáculo vai além do “glu glu, yeah yeah”, e traz inúmeras memórias de sua longeva carreira. No show, Mallandro cita personagens importantes de sua trajetória como o padrasto General, Xuxa, Marlene Mattos, Wagner Montes, Maradona, Jorge Benjor e Silvio Santos.

O show relembra desde a sua estreia na televisão, no programa “Cidade Contra Cidade”, em 1981; e as passagens que teve pelo cinema em filmes como “Os Trapalhões na Arca de Noé” (1983), “Lua de Cristal” (1990) e “Ópera do Mallandro” (2007). Sem se esquecer dos hits que foram sucesso por gerações, como “Vem Fazer Glu Glu” e “Piu Piu Au Au”.

O show no Palácio Popular da Cultura (Av. Waldir dos Santos Pereira, 3678-3792 - Jardim Veraneio) acontecerá no dia 25 de maio e terá início às 18h.

SERVIÇOS:

Os valores são de R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia) para o Setor B, R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) para os setores A, C e F, R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia) para os setores D e F.

Locais de vendas:

Campo Grande-MS

Os ingressos estão à venda no quiosque da Mol Produções, no shopping Norte Sul Plaza, Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300, Jardim Jóquei Clube, Campo Grande-MS.

Dourados-MS

- Banca do Jaime: Av. Marcelino Pires, 1737, Centro, Dourados – telefone: (67) 3421-6059.

- Kebab Café: Av. Weimar Gonçalves Torres, 1589 - Centro, Dourados - Telefone: (67) 3032-8660.

- Online: www.ingressonacional.com.br

Informações (67) 9 9677 – 7964