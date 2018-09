Senac realiza palestras sobre tendências de beleza e moda no Sebrae Inspira

As atividades são gratuitas e serão realizadas durante todo o dia, no Sebrae da Capital. - Divulgação



No dia 1º de outubro o Senac leva aos participantes do Sebrae Inspira, em Campo Grande, palestras, workshop e uma aula show sobre as tendências de beleza e moda do momento. As atividades são gratuitas e serão realizadas durante todo o dia, no Sebrae da Capital.



Entre os temas abordados pelo Senac estão a volta das barbearias, com o hair stylist e barbeiro Marcos Baliero, com formação pela Academia Pivot Point; workshop de Quick Massagem com Luiza Gasparini, fisioterapeuta, especialista em Fisioterapia Dermatofuncional; palestra sobre Lash Designer, com Caroline Sorrentino, expert em técnicas de extensão de cílios, e aula show de Cortes Estilizados, com Nancy Dantas, hair stylist com formação pela Academia Pivot Point.



“O Senac tem o objetivo de ajudar a promover o desenvolvimento e a geração de emprego e renda em nosso Estado e por isso participa desse grande evento, que qualifica os empresários de beleza e moda, visando a criação de um ambiente favorável ao crescimento dos pequenos negócios”, afirma Vitor Mello, diretor do Senac MS.



O Sebrae Inspira é um movimento sobre empreendedorismo, que estimula o conhecimento e a ação nos negócios, com a presença de nomes de referência nacional nos principais segmentos empresariais. É destinando para quem deseja empreender, se aperfeiçoar e conhecer tendências de mercado.



O segmento de beleza e moda reúne mais de 30 mil pequenos negócios em Mato Grosso do Sul, distribuídos nos setores da Indústria, Comércio e Serviços – em atividades como cabeleireiro, manicure, pedicure; fabricação e venda de roupas, calçados e acessórios; produção e comercialização de cosméticos; entre outros.



Confira a programação do Senac, todas no dia 01/10:



Tendências Beleza & Moda

Local: Sebrae/MS - Campo Grande - Av. Mato Grosso, 1661.



Retrô x Moderno: A Volta das Barbearias (Palestra);

Com Marcos Baliero, Hair Stylist e Barbeiro, instrutor do Senac MS com formação pela Academia Pivot Point.

Das 08 às 10 horas.



Quick Massagem (Workshop);

Com Luiza Gasparini, Fisioterapeuta, especialista em Fisioterapia Dermatofuncional, instrutora do Senac-MS.

Das 10 às 12 horas.



Lash Designer: O profissional do momento! (Palestra);

Com Caroline Sorrentino, Expert em técnicas de extensão de cílios, instrutora do Senac-MS.

Das 13 às 15 horas.



Cortes Estilizados (Aula Show);

Com Nancy Dantas, Hair Stylist, instrutora do Senac-MS com formação pela Academia Pivot Point.

Das 15 às 17 horas.



Para participar das palestras é preciso se cadastrar no site do evento: https://www.sebraeinspira.com.br/programacao-2.