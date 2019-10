Semana tem o lançamento de 'Zumbilândia 2'; confira os filmes em cartaz na Capital

Entre as indicações, tem a estreia de "Zumbilândia: Atire Duas Vezes" com Emma Stone e Jesse Eisenberg nos papeis principais - Foto: Copyright Sony Pictures

Quinta-feira é dia de saber os longas que estão em cartaz nos cinemas de Campo Grande. Entre as indicações, tem a estreia de "Zumbilândia: Atire Duas Vezes" com Emma Stone e Jesse Eisenberg nos papeis principais. "Malévola - Dona do Mal", "Projeto Gemini", "Coringa" e "Angry Birds 2 - O Filme", continuam em cartaz. Confira a lista completa:

"Zumbilândia: Atire Duas Vezes" - Estreia

Sinopse: Anos depois de se unirem para atravessar o início da epidemia zumbi nos Estados Unidos, Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin) seguem buscando novos lugares para habitação e sobrevivência. Quando decidem ir até a Casa Branca, acabam encontrando outros sobreviventes e percebem que novos rumos podem ser explorados. Classificação indicativa 16 anos, contém drogas, conteúdo sexual e violência extrema.

"Malévola: Dona do Mal"

Sinopse: Após aceitar se casar com o Príncipe Phillip, Aurora é imediatamente acolhida pela rainha, sua futura sogra, como se fosse sua própria filha. Revoltada, Malévola se opõe ao reino e reúne novos aliados para proteger as terras mágicas que compartilham. Classificação indicativa 10 anos, contém violência fantasiosa.

"Projeto Gemini"

Sinopse: Henry Brogan (Will Smith) é o melhor assassino profissional do mundo, com uma taxa de sucesso maior do que de qualquer outro, mas, quando decide se aposentar, acaba se tornando um alvo da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, para quem trabalhava anteriormente. Enquanto luta para se manter vivo, ele se depara com um clone de si mesmo e descobre que as ações do governo americano são para esconder um grande segredo, que só Brogan, com toda sua experiência, é capaz de desmascarar.

"Coringa"

Sinopse: Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante.

"Angry Birds 2 - O Filme"

Sinopse: Os passarinhos mais mal-humorados do planeta estão de volta em uma nova aventura. Desta vez, os Angry Birds terão que se unir aos seus inimigos mortais, os Porcos, para evitar que uma outra espécie de inimigos invada a sua ilha. Além da turminha já conhecida do primeiro filme, Red, Bomba, Chuck, Matilda e Terence, neste filme os bebezinhos também vão aprontar muita confusão! Classificação indicativa livre, contém violência fantasiosa.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Bosque dos Ipês)