Semana tem o lançamento de "Maria & João"; confira as estreias da semana na Capital

"Maria & João: O Conto das Bruxas", retrata a história dos irmãos em um bosque repleto de bruxas - Foto: Copyright Orion Pictures Corporation

É quase fim de semana de Carnaval, e para os que preferem um programa mais tranquilo, várias estreias de filmes chegam nessa semana em Campo Grande. Entre eles a história de "Maria & João: O Conto das Bruxas", que retrata a história dos irmãos em um bosque repleto de bruxas. A semana também tem Robert Downey Jr. na nova versão de "Dolittle". Confira essas e outras indicações da semana:

"Maria & João: O Conto das Bruxas" - Estreia

Sinopse: Há muito tempo, em um campo distante, Maria (Sophia Lillis) leva seu irmãozinho João (Sammy Leakey) a um bosque escuro, em uma busca desesperada por comida e trabalho. Quando eles encontram Holda (Alice Krige), uma misteriosa mulher que reside na floresta, os dois irmãos descobrem que nem todo conto de fadas termina bem.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"Dolittle" - Estreia

Sinopse: Doutor Dolittle (Robert Downey Jr) é um físico muito competente, ele vive e cuida de vários animais e afirma que consegue até se comunicar através de palavras com eles.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"O Chamado da Floresta" - Estreia

Sinopse: Depois de anos vivendo como um cachorro de estimação na casa de uma família na Califórnia, Buck precisa entrar em contato com os seus instintos mais selvagens para conseguir sobreviver em um ambiente hostil como o Alaska. Com o tempo, seu lado feroz se desenvolve e ele se torna o grande líder de sua matilha. Baseado no livro homônimo de Jack London, lançado em 1903.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"Luta Por Justiça" - Estreia

Sinopse: Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) é um advogado recém-formado em Harvard que abre mão de uma carreira lucrativa em escritórios renomados da costa leste americana para se mudar para o Alabama e se dedicar a prisioneiros condenados à morte que jamais receberam assistência legal justa. Ao chegar lá, Bryan se depara com o caso de Walter McMillian (Jamie Foxx), um homem negro falsamente acusado de um assassinato, mas que nunca teve uma defesa apropriada por conta do preconceito racial na região.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande)

"O Grito"

Sinopse: Em uma casa, uma maldição nasce após uma pessoa morrer em um momento de terrível terror e tristeza. Voraz, a entidade maligna não perdoa ninguém, fazendo vítima atrás de vítima e passando a maldição adiante.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

“Arlequina em Aves de Rapina”

Sinopse: Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"Sonic - O Filme"

Sinopse: Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, se junta com os seus amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)