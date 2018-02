Seleção Pública de Show Musical para participação do projeto 11ºª Festa do Peixe na Feira Central

Serão contratados 02 (dois) artistas/grupos musicais, com trabalho regional e com reconhecimento do público sul-mato-grossense, em especial campo-grandense e 01(um) artista/grupo com reconhecimento nacional - Foto: Saul Schramm

Alvira Appel Soares de Melos, proponente do projeto 11ª FESTA DO PEIXE, comunica a todos, que estão abertas as inscrições para a seleção de artistas/grupos musicais para apresentações na Feira Central, em Campo Grande, no período de 29 de março a 01 de abril de 2018, conforme as regras e prazos a seguir estabelecidos: que serão regidos por este REGULAMENTO DE SELEÇÃO, à disposição dos interessados na sede da AFECETUR, na Rua 14 de julho nº. 3351 – CEP. 79.002-333 – Centro – Campo Grande/ MS, fone: (67) 3317- 4671, no período de 06 a 21 de fevereiro de 2018.

CAPÍTULO I – DO OBJETO

Art. 1º – A 11ª FESTA DO PEIXE tem por objetivo realizar shows musicais durante a Semana Santa na Feira Central.

Art. 2º – Serão contratados 02 (dois) artistas/grupos musicais, com trabalho regional e com reconhecimento do público sul-mato-grossense, em especial campo-grandense e 01(um) artista/grupo com reconhecimento nacional.

Parágrafo Primeiro – Caso não haja inscrições, a proponente do projeto se reserva o direito de convidar artistas/grupos, para realizar as apresentações.

CAPITULO II – DAS INSCRIÇÕES

Art. 3º – As inscrições estão abertas para todos os grupos/artistas de música e deverão ser realizadas pelos pretendentes ou seus procuradores no período de 01 a 15 de fevereiro de 2018, no seguinte endereço: Rua 14 de julho nº. 3351 – Centro – Campo Grande/ MS,

Parágrafo Primeiro – CRONOGRAMA:

ATIVIDADE DATA

Divulgação do Edital na INTERNET 06 de Fevereiro de 2018

Recebimento das Inscrições 06 a 21 de Fevereiro de 2018

OBS: Cópias deste Regulamento poderão ser obtidas a partir do dia 06 de Fevereiro, no horário das 8 às 11h e das 14 às 18h no endereço supracitado.

Parágrafo Segundo – Junto ao Regulamento será fornecida “Ficha de Inscrição” para preenchimento de dados dos grupos/artistas interessados;

Parágrafo Terceiro – Para os concorrentes que tenham domicílio fora de Campo Grande, será admitido pedido de inscrição, somente por Sedex, postado até o último e definitivo dia estabelecido para as inscrições.

Parágrafo Quarto – Quaisquer esclarecimentos e informações complementares sobre este regulamento poderão ser obtidas pelo telefone 0XX67 – 3317- 4671.

Art. 4º – Documentação exigida no momento da inscrição:

1) Ficha de Inscrição – (modelo em anexo);

2) Proposta detalhada do show (o que o grupo/artista se propõe a fazer);

3) Release do show a ser apresentado;

4) CD de boa qualidade;

5) Currículo do grupo/artista contendo informações quanto à sua formação e atividades culturais (é obrigatório o encaminhamento de matérias jornalísticas sobre o trabalho do grupo/artista );

6) 3 (três) fotos profissionais e artísticas do artista/grupo, em CD, no formato jpg (resolução mínima de 300dpi);

Parágrafo Primeiro – A ausência de algum desses materiais, resultará na imediata desclassificação do artista/grupo;

Parágrafo Segundo – Não serão aceitas inscrições cuja data estiver fora do prazo estabelecido neste Regulamento;

Parágrafo Terceiro – O material enviado e não selecionado poderá ser retirado num prazo de 30 dias na sede da AFECETUR – na Rua 14 de julho nº. 3351- pela pessoa responsável ou por procuração simples. Após este período a proponente do projeto dará a destinação que achar conveniente.

Art. 5º – A duração mínima do show deverá ser 70 (setenta) minutos e máximo de 110 (cento e dez) minutos.

Art. 6º -A proponente do projeto se resguarda no direito de utilizar fotografias e vídeos dos artistas/grupos selecionados e demais materiais julgados necessários para a promoção e a divulgação do evento e em relatório final de atividades.

CAPÍTULO III – DA SELEÇÃO

Art. 7º – As propostas apresentadas serão analisadas por uma Comissão de Seleção, formada por no mínimo 03 (três) e no máximo 5 (cinco) membros indicados pela proponente do projeto.

Parágrafo Único – O processo de seleção será todo realizado na sede da AFECETUR

Art. 8º – A decisão de mérito da Comissão de Seleção é soberana e definitiva não sendo passível de questionamento (a menos que contrarie qualquer norma deste Regulamento) e constará em Ata lavrada pelos seus membros, oficializando o resultado.

Parágrafo Primeiro – A comissão poderá deixar de selecionar até todas as propostas enviadas.

Parágrafo Segundo – Caso não haja selecionados a proponente se reserva no direito de convidar grupos/artistas para participarem do Projeto.

Art. 9º – Os vencedores terão o prazo de 10 (dez) dias, da divulgação do resultado, para assinatura do Contrato de Cessão Parcial de Direitos.

Art. 10º – A Comissão de Seleção avaliará e selecionará os artistas ou grupos inscritos, considerando preferencialmente:

Atendimento as exigências do Regulamento;

Qualidade artística do trabalho artístico;

Repercussão que o artista/grupo tenha na comunidade

Show que atenda aos anseios do público e esteja dentro dos parâmetros de evento ao ar livre, ou seja, que possa ser apresentado para todas as faixas etárias.

Parágrafo Primeiro – A Comissão de Seleção escolherá os espetáculos baseada nas regras deste edital, e poderá indicar, dentre os inscritos, shows para suprirem possíveis desistências ou impossibilidades dos selecionados.

Parágrafo Segundo Em caso de desistência, o selecionado deverá comunicar formalmente à proponente com 48 horas após a divulgação do resultado.

Art. 11º – O resultado da seleção será divulgado por meio da página da Feira Central na internet e na imprensa local e ficará disponível para consulta na sede da AFECETUR.

.Parágrafo Único – Serão enviados e-mails aos selecionados solicitando a CONFIRMAÇÃO de sua participação no evento, sob pena de desclassificação.

Art. 12º – A seleção de grupos/artista não gera qualquer vínculo destes para com a proponente.

Art. 13º – É de inteira responsabilidade do grupo/artista qualquer direito trabalhista, previdenciário ou qualquer outro referente à equipe técnica que o compõe.

Art. 14º – As datas para a realização dos shows são as seguintes:

Dias: 30;31/março e 01/abril/2018 .

CAPÍTULO IV – DAS OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS

Art. 15º – Os grupos/artistas selecionados deverão cumprir obrigatoriamente, as normas a seguir estabelecidas:

Apresentar o show descrito no ato da inscrição, de forma regular, não podendo substituí-lo por outra produção de características diferentes.

Cumprir rigorosamente os horários pré-estabelecidos com a produção do projeto, para a passagem de som e início/término do show;

Estar presente no local da apresentação com no mínimo, 30 minutos de antecedência ao início de seu show;

Responsabilizar-se pelo transporte da equipe musical e técnica do show e de todo e qualquer material utilizado na sua produção bem como da retirada dos mesmos imediatamente após a apresentação;

Responsabilizar-se pelo pagamento de técnicos, auxiliares;

Encaminhar o rider de som e iluminação até 48 horas após assinatura do contrato;

Comparecer às entrevistas marcadas pela PROPONENTE em comum acordo com o artista/grupo.

CAPÍTULO V – DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE

Art. 16 – A PROPONENTE deverá:

Fornecer palco, sonorização, iluminação, conforme rider técnico fornecido pelo artista/grupo;

Fornecer energia/gerador com capacidade suficiente para atender a demanda da sonorização e iluminação, para o show;

Acompanhar os shows.

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º – As despesas decorrentes do presente Regulamento correrão à conta de recursos oriundos da PROPONENTE.

Art. 18º – O participante firmará com a PROPONENTE um CONTRATO DE CESSÃO PARCIAL DE DIREITOS, por meio do qual cederá os direitos exclusivos para a documentação e divulgação de qualquer tipo de imagem, de som ou de texto, captados através de quaisquer meios ou através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo de todo o desenvolvimento e duração do projeto, bem como a execução, sem fins comerciais, seja em locais públicos ou privados, por tempo indeterminado.

Art. 19º – A PROPONENTE não se responsabilizará pelo transporte, hospedagem e alimentação dos grupos/artistas regionais, bem como os materiais necessários à produção do show.

Parágrafo Primeiro – A Proponente se responsabilizará pelo transporte, hospedagem e alimentação do artista/grupo nacional.

Parágrafo Segundo – Caso haja a participação de menores no grupo, deverá ser apresentada expressa e especifica autorização expedida pela autoridade judiciária competente (Vara da Infância e Juventude), [alínea a, inciso II, artigo 149, do ECA].

Parágrafo Terceiro – Os selecionados terão cachês pagos pela PROPONENTE, no valor de até R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para os artista regionais e de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para o artista/grupo de renome nacional.

Parágrafo Quarto – O artista/grupo regional ou nacional deverá emitir nota fiscal, para o recebimento de seu cachê.

Art. 20º – A inscrição efetuada implica em plena aceitação de todas as condições nos termos deste Regulamento.

Art. 21º – Os casos omissos serão resolvidos pela proponente do projeto.

Art. 22º – Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Campo Grande, MS, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao fiel cumprimento do presente Regulamento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.