Segundo Grito de Carnaval do Cordão Valu será no sábado

Animação do Cordão Valu - Divulgação

O Cordão Valu já prepara o segundo Grito de Carnaval, dos cinco que irá realizar até o dia 3 de fevereiro, último sábado antes da grande folia de Momo. O segundo Grito será no sábado, dia 13, também na quadra da Escola de Samba Igrejinha.

Essa segunda edição, terá ainda o Aulão de Samba no Pé, com a rainha da Bateria, Celma Prestígio, e as passistas da Igrejinha.

Animam a festa, a bateria da escola de samba, a Absoluta, e a Orquestra Vai Quem Vem.

O primeiro evento aconteceu no último sábado (6), e mesmo com a chuva que castigou Campo Grande, a quadra da escola de samba Igrejinha, esteve lotada com os foliões.

Serviço

Ingressos: das 18h às 19h - R$ 7. Após às 19h, R$ 15. Todo o valor arrecadado servirá para colocar o Cordão Valu na rua, no sábado e na terça-feira de Carnaval.

Das 18:30 às 19:30: Aulão de Samba no Pé.

Das 19:30 às 20h: Bateria da Escola de Samba Igrejinha.

Das 20h às 23:30: Orquestra Vai Quem Vem.