Segue até domingo a 11ª edição da Fenasul

A 11ª edição da tradicional feira de produtos gaúchos, a Fenasul, termina no domingo. Com cerca de 50 expositores, a feira reúne elementos da cultura gaúcha em diversas áreas. A feira acontece no Círculo Militar, das 16h às 23h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o espaço abre ao meio-dia e funciona até às 23h.

Na Fenasul, é possível encontrar produtos tradicionais como queijos, vinhos, salames, erva-mate, moda couro e em linhas, cutelaria, chocolates de Gramado e outros doces.

No fim de semana, a boa pedida é o churrasco à moda fogo de chão. A costela saborosa tem opções de acompanhamento como arroz carreteiro, mandioca e feijão tropeiro. O espaço fica aberto durante toda a feira.

Para levar um pouquinho da feira para a casa, nada como uma boa cuca. São vários sabores doces e salgados produzidos por descendentes de alemães há mais de 10 anos.

Neste ano, quem anima a Fenasul é o grupo de dança Tchêsul, de Porto Alegre, que traz em seu repertório danças tradicionais gaúchas como Balaio, Tatu de Castanhola, Moçanico, Chote de Carreirinha, Rancheira de Carreirinha, Dança dos Facões, Chula e Malambo Argentino. Já as músicas tradicionais gaúchas ficam por conta das apresentações, ao vivo, do gaiteiro Flávio Rodrigues. As apresentações acontecem diariamente, a partir das 20h.

A feira vai funcionar de segunda à sexta-feira, das 16 às 23h, e nos sábados e domingos, das 12h às 23h. Os ingressos custam R$ 6,00. Menores de 10 anos e maiores de 60 têm entrada gratuita.

