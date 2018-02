Sasha é a nova estrela da MyCollection HStern

“A Sasha é cool e representa a essência da MyCollection por seu estilo jovem e descontraído combinado ao interesse em seguir carreira de moda”, conta Roberto Stern - Divulgação

Sasha Meneguel acaba de ser clicada para a nova campanha da MyCollection HStern. A estudante de moda que vive em Nova York está em São Paulo, onde acontece o photoshooting. “A Sasha é cool e representa a essência da MyCollection por seu estilo jovem e descontraído combinado ao interesse em seguir carreira de moda”, conta Roberto Stern, que assina a Direção Artística da campanha.

"Tenho um carinho e admiração enorme por esta marca ? e nem acredito q estou fazendo a campanha de 2018 para #mycollectionHstern que será lançada em maio, aqui no Brasil e logo mais no Mexico e Israel !", acaba de escrever Sasha ao contar a novidade em primeira mão para seus seguidores no Instagram.

