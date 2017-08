Saraiva lança produto exclusivo na 18ª Bienal do Livro

Entre as novidades apresentadas pela Saraiva na 18ª Bienal Internacional do Livro Rio está o lançamento dos modelos de cards de livros digitais. Produtos exclusivos da rede, contemplam títulos mais vendidos e grandes lançamentos editoriais de 2017. No espaço da Saraiva no evento, o público poderá conferir, com exclusividade, os 17 novos cartões que incluem obras como Harry Potter e a pedra filosofal, A guerra dos tronos - As crônicas de gelo e fogo, It - A coisa, Sapiens - Uma breve história da humanidade e, ainda, a pré-venda de Tartarugas até lá embaixo, de John Green.

“A Saraiva tem como um de seus pilares a experiência multicanal e o lançamento dos novos títulos de cards de livros digitais reflete nosso propósito em oferecer um completo portfólio que integra os meios físico e online”, conta Deric Guilhen, diretor comercial da Saraiva. “Com o objetivo de promover a leitura, os cartões ampliam, ainda mais, a oferta de livros, sejam eles impressos ou digitais, adquiridos pelo site de e-commerce ou em qualquer uma das lojas da rede, aumentando as possibilidades de escolha dos leitores”, completa.

A lista completa dos novos modelos de cards de livros digitais inclui as obras: A guerra dos tronos - As crônicas de gelo e fogo; Ansiedade 3 – Ciúme; Assassinato no expresso do oriente; Batalha espiritual - Entre anjos e demônios; Extraordinário; Harry Potter e a pedra filosofal; It - A coisa; Mitologia nórdica; O perfume da folha de chá; O poder do hábito - Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios; Obsessão; Romance da pedra do reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta; Sapiens - Uma breve história da humanidade; Tartarugas até lá embaixo; Todos contra todos - O ódio nosso de cada dia; Um sorriso ou dois – Para mulheres que querem mais; Vade mecum.

A utilização do card é bem simples. Ao escolher o livro, o leitor carrega o cartão no caixa da loja com o valor correspondente ao título [apontado no cartão]. Em seguida, efetua o resgate do e-book diretamente no site da Saraiva [www.saraiva.com.br], selecionando a obra e inserindo o código. Pronto! O exemplar estará disponível na Biblioteca Lev. Assim, poderá escolher a plataforma e dispositivo de sua preferência para iniciar a leitura, seja no e-reader Lev, no aplicativo Lev [disponível nos sistemas operacionais Android e iOS] ou no leitor online Lev [acesso pelo navegador do computador].

Com preços que variam de R$ 13,90 a R$ 64,90, os novos modelos de cards de livros digitais estarão à venda durante a Bienal no espaço da Saraiva e, depois, serão comercializados também em todas as lojas da rede em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal. Saiba mais sobre o amplo acervo digital da rede: www.saraiva.com.br/livros-digitais

Serviço

Saraiva na 18ª Bienal Internacional do Livro

Localização: Pavilhão 3 Azul Ruas I09/J10 E J09/K10

Quando: 31/8 a 10/9

Onde: Riocentro (Av. Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca- RJ)

Mais informações: https://www.bienaldolivro.com.br/

