Saneamento básico e cuidados com a água são os destaques do 9º Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental

Os finalistas receberam certificado e o troféu, que é uma escultura de ipê rosa, assinada pelo artista plástico Isaac de Oliveira - Divulgação

A Águas Guariroba premiou na noite de ontem (14) os finalistas da 9ª edição do Prêmio de Jornalismo Ambiental. Os troféus foram entregues para os autores dos trabalhos vencedores nas categorias: Webjornalismo, Radiojornalismo, Telejornalismo, Jornal Impresso, Fotojornalismo e a categoria Acadêmica. Ao todo, 87 trabalhos foram inscritos nesta edição. O prêmio tem o objetivo de valorizar e reconhecer a importância do trabalho do profissional de imprensa na difusão de conhecimento em busca da sustentabilidade. A presidente da Águas Guariroba, Lucilaine Medeiros, deu boas vindas aos finalistas e destacou o papel desempenhado pelo jornalismo ao levar para a população informações sobre saneamento e cuidados com a água.

"O jornalismo tem um papel fundamental para transmitir à população a mensagem de que o saneamento é sinônimo de saúde e qualidade de vida. A importância do saneamento está intrinsecamente ligada à informação que passamos ao usuário. Dessa maneira, o jornalismo é um grande parceiro ao traduzir esta mensagem para a população, mostrando para as pessoas a qualidade do saneamento em sua região", destacou.

Vencedor na categoria Acadêmica com a matéria "Rios que cortam Campo Grande sofrem com a ação do homem", o acadêmico da Uniderp, Caio Cesar Tumelero, falou sobre o papel do jornalismo na conscientização das pessoas sobre os cuidados com a água e o meio ambiente. "A conscientização ambiental acontece a partir do momento em que a população toma conhecimento dos cuidados que devem ser tomados, e isso acontece quando a informação chega até ela. O prêmio é um reconhecimento sobre este trabalho importante que o jornalismo exerce, principalmente nos temas que envolvem o meio ambiente e saneamento básico", disse o acadêmico.

Na categoria Webjornalismo a jornalista Valdelice Bonifácio, do Diário Digital, foi a ganhadora com a matéria "Água Boa para sonhos bonitos".

"O Prêmio da Águas Guariroba ano a ano promove o aperfeiçoamento da abordagem jornalística sobre temas relevantes como o saneamento básico e a água. A importância deste prêmio está em mostrar para a população o papel vital que a água possui e o quão importante é o cuidado que devemos ter com ela", destacou a jornalista.

Vencedor da categoria Fotojornalismo, o fotógrafo Marco Miatelo, destacou como o saneamento básico pode impactar na vida de uma comunidade. "A fotografia surgiu durante uma matéria de retorno, onde após um ano, visitamos a Aldeia Água Bonita de Campo Grande, que passava a contar com água tratada. E o momento registrado expressa fielmente a mudança que uma água de qualidade pode promover em uma comunidade", disse.

Em telejornalismo, a matéria "Equilíbrio entre homem e a diversidade: Os produtores de água do Guariroba", da jornalista Ellen Genaro da Rede Record, foi a vencedora. "Nosso trabalho consistiu em mostrar uma mobilização que visa proteger as nascentes na região do Guariroba. É uma ação importante pois conta com a participação de produtores e isso mostra o quanto é relevante a conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente", destacou a jornalista.

Já na categoria Impresso, o jornalista Eduardo Fregatto, do Correio do Estado, foi o vencedor com a matéria "Em busca do bife sustentável".

"O cuidado com a qualidade do meio ambiente e do saneamento básico é algo que aumentando cada vez mais através da conscientização. O jornalista acaba desempenhando um papel muito importante para este resultado. É uma situação em que todos ganham a partir do momento em que o jornalista tem um olhar sobre este tema e faz com que a informação chegue até o leitor. Isso promove uma reflexão sobre a responsabilidade de se proteger o meio ambiente e garantir um saneamento de qualidade", destacou o jornalista.

Os finalistas receberam certificado e o troféu, que é uma escultura de ipê rosa, assinada pelo artista plástico Isaac de Oliveira. Os primeiros colocados receberam prêmio de R$ 7 mil para primeira colocação e R$ 3 mil para a segunda colocação em cada categoria.