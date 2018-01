Sambista carioca radicado em Campo Grande abre a semana de atrações da Morada dos Baís

Sábado quem estreia no palco do Sesc Morada dos Baís é a banda BarGanhas Band com o show “O Bar que virou Banda” - Reprodução

Na primeira semana de 2018 a programação musical do Sesc Morada dos Baís estará a todo o vapor, inclusive com novidade no palco.

Quem abre o circuito nesta quarta-feira, 03, é o sambista Chokito. Carioca da gema e sul-mato-grossense de coração, Chokito frequentou a escola de música “XV de novembro” no Rio de Janeiro em 1988, onde teve sua inicialização musical e estudou por três anos. Mudou-se para Campo Grande em 1991. Chokito tem vinte anos de carreira e sua banda é formada com rotina de ensaios semanais e trabalho amadurecido.

Na quinta-feira, 04, tem MPBlues, que leva em seu repertório músicas brasileiras desde gravações já conhecidas como dos artistas Cazuza e Raul Seixas como também outras que não foram tão difundidas, no repertório do também consagrado Belchior, diz o vocalista e guitarrista da banda, Luis Ávila. Também contam no repertório canções do blues regional, como Bêbados Habilidosos, Zé Pretinho e José Boaventura.

Na sexta-feira, 05, começam as novidades, o músico Piazza vai embalar o público com apresentação de seu repertório pop rock, levando sucessos como Capital Inicial e Engenheiro do Hawaii.

“Sempre vi os amigos tocando no espaço e me imaginava participando também. A estrutura de som é muito boa e tem um bom público. O Sesc Morada dos Baís é um ótimo espaço para o artista divulgar seu trabalho não só para quem é de Campo Grande, porque é um ponto turístico e recebe muitos visitantes de fora”.

Piazza começou a tocar como profissional em 1997, no bar Universidade da Cerveja e já atuou também no Mato Grosso, Florianópolis, Chapecó, Salvador, Ilha de Itaparica e Caruarú.

Sábado quem estreia no palco do Sesc Morada dos Baís é a banda BarGanhas Band com o show “O Bar que virou Banda”. O nome do show explica a origem da banda: o Barganhas era um bar de Rock e Blues da Capital e, depois de fechar, o então proprietário, Rahyran Chama, decidiu manter vivo o projeto reunindo músicos de várias bandas que por lá costumavam se apresentar.

Banda já se apresentou em quase todos os bares da capital, e diversos festivais, tais como: Festival de Inverno de Bonito, Festival Rock Sem Frio, Festival ChocoRock, Bunker Music Festival, Sarau de 40 Anos de Mato Grosso do Sul, além de eventos realizados pela AACC/MS.

O repertório é eclético dentro do Rock e Blues, homenageando grandes talentos da nossa terra como Geraldo Espindola, Bando do Velho Jack, Vaticano 69, Versusnkén, entre outros. Além de transitar entre as principais vertentes do Rock e Blues, interpretando The Doors, Zé Ramalho, Pearl Jam, Neil Young, Steppenwolf e outros.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas