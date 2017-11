Samba em dose dupla em semana de comemoração no Sesc Morada

Cantora, compositora e multi-instrumentista, Ju é revelação da música de mato grosso do sul. - Divulgação

A semana musical do Sesc Morada dos Baís começa e termina com samba. A primeira apresentação, no dia 29 de novembro, quarta-feira, é do Quarteto Samba Choro. Chegue cedo pois o espaço é limitado a um público de 350 pessoas.

“O Sesc Morada dos Baís é um projeto muito bem organizado, de excelência. Tanto a sonorização quando o espaço é ótimo e tudo colabora para que este projeto seja um sucesso”, diz o vocalista Atilla Gomes. O quarteto também conta com Paulinho Brasilidade, nas percussões, Adriano Praça, a flauta e saxofone e Mestre Jackson, no violão.



Dia 30, quinta, tem Forró 2 por 2. Como já se conheciam através da cena musical de Campo Grande os músicos, Nando Mantoni junto com Ronaldo Raimundo e Enrique Nunes, resolveram lançar o projeto. Com início em 2017 a banda Forró 2 por 2 vem desenvolvendo um projeto de músicas nordestinas e forró, com o intuito de divulgar e levar essa linda cultura por todo o país.



Sexta-feira, 01, sobe ao palco Ju Souc Trio, com Márcio Alves na percussão e Renan Nonato no acordeon e voz. O repertório varia entre músicas autorais do primeiro disco, músicas novas e releituras de artistas consagrados.



Cantora, compositora e multi-instrumentista, Ju é revelação da música de mato grosso do sul. Emplacou o hit “O Acaso” no primeiro disco lançado em 2014. Recentemente gravou a música quanto vale em uma versão que conecta Campo Grande/MS e Salvador/Bahia em parceria inusitada com o músico e produtor Jaguar Andrade, atual guitarrista de Carlinhos Brown.



Encerrando a semana musical o grupo Sampri comanda no sábado, 02, o show especial em comemoração Dia Internacional do Samba. “Participar de um evento em um espaço cultural como o Sesc Morada dos Baís, ponto turístico da cidade e emblemático é uma grande satisfação, sobretudo por poder receber o público de todas as idades e seleto que gosta de samba e poder explorar o repertório”, diz Luciana, que é vocalista.