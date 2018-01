Samba de roda e capoeira, no Pré-Carnaval do Valu

Da Redação com assessoria

Pré-carnaval do Valu na quadra da Igrejinha - Divulgação

O Samba de Roda da Bahia, pelo grupo de capoeira Roda de Bamba, será uma das atrações do 3º Pré-Carnaval do Cordão Valu, que acontece neste sábado, 20, na quadra da Escola de Samba Igrejinha. A bateria Absoluta da escola, e a Orquestra Vai Quem Vem, também estão escaladas para animar os foliões nesse 3º Pré-Carnaval.

E como não poderia deixar de ser, o Aulão de Samba no Pé, um projeto pioneiro do Cordão para ensinar interessados a dançar samba, realizará a sua terceira edição, nesse sábado. O Aulão é comandado pela rainha da bateria da Igrejinha, Celma Prestígio, pela musa, Chris Almeida, e pelas passistas da escola. A iniciativa acontece das 18h30 às 19h30 (haverá ainda mais duas edições, dia 27 deste mês, e em 3 de fevereiro).

Em seguida, inicia-se a parte musical do 3º Pré-Carnaval do Valu, com o grupo Roda de Bamba e, depois, a bateria da Igrejinha. A Orquestra Vai Quem Vem encerrará o evento.

Outra novidade desse 3º Pré-Carnaval: das 18 às 19h, a entrada será grátis. Após esse horário, o ingresso vai custar R$ 10.

Grupo Roda de Bamba

O grupo campo-grandense une capoeira e samba, o samba da Bahia. Ligado às lutas do Movimento Negro, o Roda de Bamba conta com uma Escola de Capoeira, onde ministra oficinas para difundir a arte.

O Roda de Bamba foi criado pelo mestre Leandro Busanello de Araújo, e seus alunos. Leandro iniciou sua vida na capoeira, aos11 anos de idade. Aluno do mestre Liminha, graduou-se como professor em 2005. No ano seguinte, montou seu próprio local de treinamento e, desde então, segue firme com os seus alunos.

“Aprender Capoeira é, acima de tudo, exercitar-se rumo a liberdade do corpo, da mente e do espírito", diz o mestre.

A quadra da Igrejinha fica na Rua Prefeito Heráclito Dinis de Figueiredo, S/N, Altos do São Francisco, prolongamento da Avenida Ernesto Geisel.