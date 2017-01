Samba de primeira volta aos sábados no Palhoça’s Bar

No mês que antecede a maior festa popular brasileira, o Carnaval, nada melhor do que começar a entrar no ritmo e curtir um samba. A tradicional roda de samba de sábado está de volta ao Palhoça’s Bar a partir deste sábado (21). Para curtir a música mais tradicional do Brasil, basta comparecer de meio-dia até As 17h. A apresentação fica por conta do grupo Papo de Boteco.

O público terá além dos petiscos variados como pasteizinhos, filé acebolado, frango a passarinho, filé de tilápia e outros, a cerveja estupidamente gelada regada a samba e pagode de primeira.

O Palhoça’s Bar fica na rua Severino Ramos de Queiroz, 553, uma travessa da Rui Barbosa, no jardim Glória.

?

Veja Também

Comentários