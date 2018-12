Saiba como deixar antigos hábitos para trás e começar o ano de 2019 com o pé direito

De acordo com Lia, não há motivos para se desesperar e achar que aqueles antigos hábitos que ficaram para trás pode lhe fazer falta no novo ano - Divulgação/Ilustração

Estamos no fim de 2018, e todo início de ano vem junto a esperança de mudança e novas oportunidades. Pensando nisso muitas pessoas fazem planejamentos para deixar alguns hábitos para trás, considerando sempre o seu bem estar.

Segundo a coaching Lia Santos, para pôr em prática o pensamento de “ano novo, vida nova”, é necessário fazer uma autorreflexão para abandonar alguns hábitos e assim iniciar o próximo ano da melhor forma possível. “Procure identificar quais são os hábitos que você quer deixar para trás para o próximo ano. Nós seres humanos, somos um conjunto de hábitos e tudo o que somos na nossa vida, foi um comportamento aprendido”, diz Lia.

Taiane Andrade de 24 anos tem várias metas para 2019, mas a principal é deixar a excessiva carga de trabalho para trás. “Às vezes a gente se pressiona demais por causa do emprego e isso acaba tomando grande parte do tempo. Depois de estar estabelecida em minha carreira, quero deixar de priorizar a minha vida profissional e focar na minha vida pessoal, mas me assusta acreditar que já estou acostumada com esse ritmo de vida”, diz a assistente administrativa.

Segundo a coach, não há motivos para se desesperar e achar que aqueles antigos hábitos que ficaram para trás podem lhe fazer falta no novo ano. “Os hábitos que não estão te fazendo bem podem ser supridos quando você aprender um novo comportamento que possa substituir esse antigo hábito, e isso é possível identificando e mudando um por vez”, explicou.

Para o universitário Felipe Jara, de 21 anos, é fácil identificar esse hábito que quer mudar. “Quero deixar para trás o sedentarismo, me propor ao que for necessário para levar uma vida mais saudável focando em exercícios físicos” - confessou. O problema de Felipe é muito comum no Brasil. Segundo o laudo divulgado em setembro pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 47% da população brasileira não faz atividade física o suficiente.

Conforme Lia, identificando o principal hábito que te incomoda para mudar no próximo ano, será possível ver o reflexo da mudança em outras áreas de sua vida.

Para Adriana Lopes, de 40 anos, isso foi possível quando se propôs no Réveillon de 2017 a não tomar refrigerante. “Eu era viciada em refrigerante e isso me fazia muito mal. Foi quando eu decidi fazer uma dieta que tinha que cortar refrigerante, caso contrário não iria fazer o efeito desejado” - disse a funcionária de serviços gerais. “Foi muito difícil no começo, mas depois me acostumei quando vi o resultado positivo da saída do refrigerante em minha vida. Substituí por sucos naturais”, complementa.

Conforme Lia Santos, focar em novos hábitos é o segredo para mudar o que você quer e o que não quer para a sua vida no próximo ano. “Se você não está tendo os resultados que você quer para a sua vida, é por que os seus hábitos estão te levando para este resultado. Quando você começa a mudar esses hábitos, é que você vai alcançar esse novo resultado que você almeja”, explica.

“É necessário mudar. Está em suas mãos à oportunidade de ter mais um ano e fazer o que você quer”, finaliza.