Sabrina Sato se divide entre maternidade e divulgação profissional

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Duda Nagle - Divulgação

Sabrina Sato não deixa nenhum momento da maternidade passar em branco. A apresentadora da Record TV faz questão de publicar todos os instantes com a filha Zoe nas redes sociais.

Em novembro, Sabrina Sato deu a luz à Zoe, primeira filha do relacionamento com o ator Duda Nagle. Para os internautas, ela aparece entre o papel de mãe e o de personalidade. Isso porque Sabrina aproveita cada soneca de Zoe para se arrumar e produzir umas fotos em casa. "A vontade que dá é ficar o dia todo de pijama dando de mamar, cuidando, olhando pra ela e abraçada sentindo esse cheirinho tão bom. E a gente faz exatamente isso. Mas a mamãe aqui esperou a Zoe tirar um cochilo e se arrumou toda. É bom de vez em quando, né, gente?", escreveu na legenda da foto em que aparece com um vestido bem solto. Sabrina lembrou que era dia do programa dela na Record TV.

Sabrina tem compartilhado com os fãs os detalhes desses primeiros momentos da maternidade, como nessa publicação no perfil dela no Instagram. "Momento preferido: mamada da noite", escreveu na legenda da foto.

A apresentadora também fez alguns vídeos e publicou no Instagram. Em um deles, ela mostra uma boneca de pano confeccionada com o nome "Zoe" e outra, um pouco maior, com o nome "Sabrina".