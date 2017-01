Sábado tem mais folia no Cordão Valu

As atrações, desta feita, incluem o Valu Samba Trio, Sarará Criolo, marchinhas com a Banda de Sopro Orquestra Pantanal e a Bateria da Igrejinha e seus passistas / Divulgação

Em seu segundo grito pré-carnavalesco de 2017, o maior bloco de carnaval de Campo Grande apresenta de marchinhas a samba de roda, marcando cada vez mais a folia na capital

Com uma década de existência, o Cordão Valu prepara a décima-primeira edição da folia, convidando a população para o grito pré-carnavalesco deste sábado, 28 de janeiro, a partir das 18h, na quadra da Igrejinha.

As atrações, desta feita, incluem o Valu Samba Trio, Sarará Criolo, marchinhas com a Banda de Sopro Orquestra Pantanal e a Bateria da Igrejinha e seus passistas. De última hora, tem mais um, o Chokito Sambista, que fará uma participação especial.

Outra participação especialíssima será a do grupo Sampri, que abrirá oficialmente evento no sábado, às 18h30, com uma rápida apresentação. A pedidos, será repetida a performance do pessoal do Roda de Bamba, que faz samba de roda da Bahia. O grupo se apresentou no último evento pré-carnavalesco, há duas semanas, e foi muito elogiado pelos foliões.

Uma boa novidade é o preço da entrada. Quem chegar mais cedo (das 18h às 19h) paga só R$ 5,00. A partir das 19h, o valor é de R$ 10,00. “Sempre lembrando que os eventos são realizados visando arrecadar fundos para os dias de carnaval, que são na rua e de graça”, avisa Jefferson Contar, fundador e organizador do cordão.

Pré-Carnaval Cordão Valu

Quando: 28 de janeiro (sábado), a partir das 18h

Onde: Quadra da Escola de Samba Igrejinha – Av. Pref. Heráclito José Diniz de Figueiredo (prolongamento da Av. Ernesto Geisel)

Quanto: A partir das 19h, R$ 10,00

Das 18h até as 19h, R$ 5,00

