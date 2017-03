Djavan é homenageado em “As Canções da Minha Vida”, série exclusiva do Curta!

Na série “As Canções da Minha Vida”, na Segunda da Música, 6, às 23h30, o cantor e compositor Rodrigo Suricato fala sobre a relação dele com a música e com canções que fazem parte do seu repertório e de sua memória afetiva. O artista relembra o início da carreira, quando cantava em bares, à noite, e presta uma homenagem ao cantor e compositor Djavan antes de apresentar uma versão instrumental de "Faltando um Pedaço" na guitarra.

- O Djavan é presente em 10 entre 10 artistas que tocam nos bares. Eles tocam 200 milhões de músicas do Djavan, então essa talvez seja uma homenagem, ainda que tardia. Eu ainda não consigo cantar Djavan da maneira como eu gostaria, embora eu reconheça a importância e como ele faz parte de todo o meu processo dos bares e por tudo o que eu passei – avalia Rodrigo.

Ainda no capítulo versões, Rodrigo Suricato interpreta "Um Pequeno Imprevisto", de Herbert Vianna e Theddy Correa, e "Tempos Modernos", sucesso de Lulu Santos. Do seu repertório, Rodrigo canta "O Céu Quer Decolar" e uma versão capela "Quando Você Crescer".

SEGUNDA DA MÚSICA

As Canções da Minha Vida (Série)

Gravada no ateliê do artista plástico Sérgio Marimba,“As Canções da Minha Vida” é uma série musical composta de 13 episódios que faz um grande painel da música brasileira. Vamos conhecer quais as músicas mais marcantes e que influenciaram artistas importantes, como: Maria Gadú, Geraldo Azevedo, Ana Cañas, Hamilton de Holanda, Leo Jaime e Odair José. Artistas brasileiros, com seus instrumentos, irão destrinchar sua trajetória artística através das músicas que os influenciaram, que serviram de inspiração e que o ajudaram a compor seu trabalho autoral. Uma grande homenagem à música brasileira feita por seus compositores e intérpretes.

Episódio inédito – Rodrigo Suricato

Rodrigo é artista, músico, poeta, pensador e nos brinda com belas falas e pensamentos e versões pra lá de inspiradas, como a que ele faz instrumental de "Faltando um Pedaço", de Djavan. Ainda no capítulo versões merece destaque a que ele faz para "Um Pequeno Imprevisto", lado B do Herbert Vianna e Theddy Correa e a de "Tempos Modernos" do Lulu Santos. Do seu repertório ele nos brinda com a doce "O Céu Quer Decolar" e a versão capela de "Quando Você Crescer". "Compor é feito aquela brincadeira de ficar olhando para as nuvens e ver com o que elas se parecem. O compositor é um pouco este que brinca e fica vendo para algo que talvez as pessoas não percebam", descreve.

Diretor: Bruno Levinson

Duração: 26 min.

Estreia: 06 de março, segunda-feira, às 23h30.

Classificação: Livre

Horários alternativos:

Dia 07 de março, terça-feira, às 3h30 e às 17h30;

Dia 08 de março, quarta-feira, às 11h30;

Dia 11 de março, sábado, 21h30.

PROMO - Duração 1’: https://www.youtube.com/watch?v=hYuEF-_7oHQ&list=PLx58vLhHfZtd9bijQt6s8hOl7zTrKAwOL&index=13&spfreload=5

