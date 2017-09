Rock in Rio levará fãs para conhecer seus ídolos

Quem nunca sonhou em ver de perto seu ídolo, bater um papo e ainda levar uma guitarra assinada de presente? O Rock in Rio torna isso possível através do leilão #PorUmMundoMelhor, cuja primeira etapa acontece amanhã, dia 11 de setembro, das 10h às 22h na plataforma ESolidar.

Um dos itens disponíveis será um encontro com o grupo Maroon 5 e uma guitarra assinada por Adam Lavine e sua turma. Também estarão disponíveis um tour pelo backstage do Rock in Rio, onde a pessoa terá a oportunidade exclusiva de ver o que acontece por trás do maior festival de música e entretenimento do mundo, e encontro com as atrações internacionais como Miguel, Maroon 5, Walk The Moon, CeeLo Green e The Offspring. Há também leilão para encontros com bandas nacionais, como: Skank, Emicida, Sepultura, Frejat, Scalene, Jota Quest, Titãs e Capital Inicial.

As segunda e terceira etapas do leilão #PorUmMundoMelhor acontecem do dia 13 a 26 de setembro, quando estarão disponíveis artigos exclusivos como esculturas de guitarras customizadas pelos artistas da Galeria Movimento como parte da ação Arte Por Um Mundo Melhor e itens que serão utilizados pelos artistas durante o Rock in Rio.

Para participar, os interessados devem se cadastrar na plataforma http://bit.ly/2gHvPMe e dar seu melhor lance para garantir um dos prêmios incríveis que o festival separou. Toda renda arrecada será revertida em árvores para o projeto socioambiental Amazonia Live do Rock in Rio.

