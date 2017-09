Rock in Rio apresenta Game XP e anuncia a maior tela de games do mundo no evento

Rock In rio terá a maior tela de games do mundo / Divulgação

A Game XP, uma das atrações do Rock in Rio 2017, vai surpreender os amantes do universo jogos eletrônicos com a maior tela de games já vista no mundo. Instalada no espaço batizado de Oi Game Arena (Arena Carioca 1), a “supertela” tem 75 metros de comprimento e 20 de altura, totalizando mais de 1450 metros quadrados de projeção – superando a apresentada em Churchill, no Canadá, com 1.414 m² (até então a maior já vista). A 15 dias para o início do maior festival de música do mundo, a supertela já está sendo montada.

Em um palco com estrutura de um grande show, os visitantes poderão assistir disputas acirradas com os melhores gamers do Brasil, tudo narrado e comentado ao vivo pelos maiores nomes do eSports. Hits de trilhas sonoras clássicas dos games prometem animar o público. Tudo sob o comando de uma banda tocando ao vivo e um DJ. Na Arena, onde estará o público e celebridades, estão confirmadas as disputas dos games: CS:Go, Injustice 2, Clash Royale, Pro-Evolution Soccer 2018 e Just Dance. Além disso, a Disney levará para o palco da arena e o gramado do Rock in Rio, uma ativação especial de Star Wars: Os Últimos Jedi.

“Game já não é mais um nicho. Um quarto da população brasileira joga algum tipo de game virtual. O número de pessoas assistindo a torneios online e na TV já superam outros conteúdos que, até então, eram unanimidade. Já é hora de massificar o acesso a esse tipo de experiência, dando vida aos games e entregando conteúdos para o jogador casual, para crianças e para os profissionais no mesmo espaço. Se você joga, já jogou ou apenas gosta do universo gamer, você se sentirá em casa. Estar no Rock in Rio, construindo a maior tela de games do mundo e levando toda a indústria junto pra dentro do evento é a prova desse novo momento”, comenta Roberto Fabri, diretor de marketing e curador da Game XP.

Além da “supertela”, a Game XP apresenta outras novidades. Logo na entrada principal da Cidade do Rock, onde estão situadas as Arenas, o pórtico da Game XP promete ser uma atração à parte. O público será recebido por uma escultura de um gigante (apelidado carinhosamente de Boss) de oito metros, criada pela equipe de carnaval da Portela. Dois telões de 9mx4m LED nas laterais também fazem parte da estrutura que exibirão a programação da Game XP, cenas de jogos e até o que está acontecendo no Rock in Rio. Eles chamarão atenção de quem passa e convidarão o público a conhecer um dos mais novos conteúdos do Rock in Rio.

“Serão muitos conteúdos reunidos em duas arenas e que farão com que o público tenha novidades a cada dia para experimentar. A ideia é que ninguém fique parado e possa desfrutar do conteúdo que mais tenha interesse dentro do Rock in Rio. Se quer se infiltrar ainda mais no universo de Games, estamos inovando com a Game XP e o que podemos adiantar é que estamos investido para trazer o que temos de melhor no mercado mundial. Estamos trazendo para o Rock in Rio marcas que sonham e trabalham de forma integrada sempre pensando em levar o melhor conteúdo para o público. Aqui, certamente a experiência será em dose dupla, afinal música e games tem tudo a ver”, afirma Roberta Coelho, diretora de novos negócios do Rock in Rio.

Uma parceria inédita dos organizadores do maior festival de música e entretenimento do mundo, o Rock in Rio, com a CCXP - Comic Con Experience, maior comic con do planeta, a Game XP vai funcionar todos os dias do festival das 14h às 21h (Expo Play) e das 15h30 às 20h (Oi Game Arena). O público esperado é de 700 mil pessoas nos sete dias de evento.

Marcas potentes invadem a Expo Play (Arena Carioca 2)

A Arena Carioca 2 será batizada de Expo Play e vai se tornar uma área de exposição de players do segmento, com estandes que oferecem a experimentação dos games e freeplay, onde os visitantes poderão jogar os maiores lançamentos do mercado. Entre as presenças confirmadas, está a Ubisoft, que, num espaço de mais de 100 m2 montará um palco para que o público dance e se desafie no game Just Dance. Ambas também estarão na Oi Game Arena com torneios e batalhas. Outros expositores serão anunciados nas próximas semanas.

Ainda nesta arena, a GameZone é a área dedicada aos arcades, com jogos retrôs clássicos das salas de fliperama de antigamente. Tudo isso gratuito para o público do Rock in Rio.

Já do lado de fora das arenas será montada a Experience Bay, que contará com ativações que replicam, em tamanho real, as fases de um jogo e permitem ao público viver a experiência na vida real. Entre elas, o Mario Bros Le Parkour, um circuito inspirado nas fases do Mario Bros do Nintendinho; Angry Birds, onde o público poderá jogar fisicamente os passarinhos raivosos; e um mega-circuito de Assassin’s Creed Origins, que simula em um cenário real uma das fases do novo lançamento da Ubisoft.

Outras atividades confirmadas são a Art Street, área dedicada exclusivamente a ilustradores e artistas com produções voltadas ao universo de cultura pop, e o Concurso Cosplay Game XP, competição de cosplayers que, entre outras coisas, premiará o vencedor com um pacote turístico para a final do concurso em São Paulo, durante a CCXP 2017.

Game XP fará parte do calendário anual de eventos do Rio de janeiro

A Game XP será um evento anual no Rio de Janeiro, com sua primeira edição dentro do Rock in Rio. O objetivo é colocá-la no calendário oficial da Cidade Maravilhosa, como o Carnaval, o Réveillon e o próprio festival, e com isso ajudar ainda mais no turismo da cidade, especialmente em momento de baixa temporada.

