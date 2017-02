Rock in Rio anuncia quatro novas atrações para edição de setembro de 2017

Depois de anunciar a artista pop Lady Gaga na manhã dessa segunda-feira (6) para fechar a noite do dia 15 de setembro, o Rock in Rio confirmou outras três atrações para o Palco Mundo: a banda australiana 5 Seconds of Summer e a arretada Ivete Sangalo para o dia 15 de setembro. Já no dia 16 de setembro será a vez da americana Fergie subir ao palco.

Com as novas atrações o line up do festival está assim:

15 de setembro — Lady Gaga, Ivete Sangalo e 5 Seconds of Summer

16 de setembro — Maroon 5 e Fergie

21 de setembro — Aerosmith e Billy Idol

22 de setembro — Bon Jovi

24 de setembro — Red Hot Chili Peppers

Venda de ingressos começa dia 6 de abril

Os ingressos para o Rock in Rio estarão disponíveis no dia 6 de abril no canal oficial de vendas Ingresso.com. Pela primeira vez, o ingresso em formato de cartão dará lugar a uma pulseira, que deverá ser colocada somente no dia e trará mais comodidade e segurança aos visitantes. Esse ano a Cidade do Rock será no Parque Olímpico, com muito mais espaço para os visitantes circularem e aproveitarem todas as atrações.

Sobre os artistas anunciados

Lady Gaga

Lady Gaga vai viajar o mundo com a turnê Joanne World Tour, começando no dia 1º de agosto em Vancouver, Canadá, e dia 22 de setembro em Barcelona, Espanha, com uma série de shows pela Europa e Reino Unido antes de retornar à América do Norte, em novembro e dezembro deste ano. No dia 15 de setembro, a artista vai se apresentar pela primeira vez no Rock in Rio, fechando a primeira noite do festival. Será a única apresentação de Lady Gaga no Brasil em 2017. Ingressos para o Rock in Rio estarão disponíveis no dia 6 de abril pelo site Ingresso.com.

Premiada pelo Grammy e Globo de Ouro, e indicada ao Oscar, Lady Gaga é uma artista única. Ela conquistou os incríveis números de 30 milhões de álbuns e 150 milhões de singles vendidos ao redor do mundo, tornando-a uma das artistas que mais vendeu na história. Gaga é também uma das maiores forças nas redes sociais com mais de 61 milhões de curtidas no Facebook, mais de 65,1 milhões de seguidores no Twitter e mais de 21,3 milhões de seguidores no Instagram. Seu quinto álbum em estúdio "Joanne" foi recentemente lançado e estreou em primeiro lugar na Billboard Top 200, marcando seu quarto álbum consecutivo número um - a primeira artista feminina em conquistar esse marco nos anos de 2010.

5 Seconds of Summer toca pela primeira vez no Brasil

A banda australiana 5 Seconds of Summer formada por Luke Hemmings (vocal/guitarra), Michael Clifford (vocal/guitarra), Ashton Irwin (vocal/bateria) e Calum Hood (vocal/baixo) despontou com o hit "She Looks So Perfect. Com apenas cinco anos de formação, o grupo já vendeu mais de 5 milhões de álbuns e 10 milhões de faixas musicais ao redor do mundo e estão atualmente trabalhando em seu terceiro álbum.

5 Seconds of Summer começou a ganhar visibilidade com com seus covers de hits no You Tube em 2011. Depois de descobertos em 2012, foram convidados para abrir os shows da "Take Me Home Tour" da boy band, One Direction, que passou ela Austrália, Canadá e Estados Unidos da América e assim, também ganhando destaque internacional.

Aclamada pelo New York Times como um pop-punk com brilho, 5 Seconds of Summer ganhou inúmeros prêmios incluindo vários American Music Award, People's Choice, European Music Award, Video Music Award, Teen Choice e iHeartRadio Music Awards.

5 Seconds of Summer já realizou duas turnês mundiais: Rock Out With Your Socks (2015) e Sounds Live Feels Live (2016) reunindo quase dois milhões de fãs. O ano de 2017 promete ser um ano de mais sucesso para a banda e se apresenta pela primeira vez no Brasil, no Rock in Rio.

Ivete Sangalo: depois de cantar no lançamento do projeto Amazonia Live em 2016, artista se apresenta no primeiro dia do Rock in Rio

Com 20 anos de carreira, Ivete é a única artista brasileira a se apresentar em todas as edições do Rock in Rio Lisboa — sete eventos, Ivete também participou do Rock in Rio Madrid, em 2008, e esteve na estreia do festival em 2015 em Las Vegas. Nos palcos do Rock in Rio Brasil, será a quarta vez da baiana animando o público com sua voz marcante e seus sucessos que não deixam ninguém parado.

Em 2016, Ivete fez uma participação especial no projeto Amazonia Live, do Rock in Rio, lançou esta gigantesca ação socioambiental para o mundo diretamente do Rio Negro, na Amazônia. Ela cantou ao lado do tenor Plácido Domingo e mais uma vez marcou sua história e também a do festival.

Natural de Juazeiro, Ivete começou a carreira em 1993, tocando em barzinhos em Salvador. No mesmo ano virou vocalista da Banda Eva, com a qual lançaria sucessos como "Alô Paixão", "Eva", "Beleza Rara" e "Me Abraça, Me Beija". Desde então, não parou mais. A baiana, que decidiu seguir como artista solo em 1999, possui uma extensa lista de hits que não para de crescer. Para citar apenas alguns: "Canibal", "Se eu não te amasse tanto assim", "A Lua Que Eu Te Dei", "Festa", "Sorte Grande (Poeira)", "Flor do Reggae", "Abalou", "Quando a Chuva Passar", "Berimbau Metalizado", "Na Base do Beijo", "Acelera Aê (Noite do Bem) " e os mais recentes, como "Tempo de Alegria" e o "O Farol", cujo o clipe foi lançado em 360º com exclusividade no Facebook e alcançou mais de 18 milhões de visualizações.

Ao longo da carreira, a baiana já lançou mais de 300 canções (sem contar as participações especiais), vendeu mais de 15 milhões de cópias, e recebeu mais de 150 prêmios nacionais e internacionais, como o Grammy Latino e Shorty Awards. Em 2017, a cantora conquista mais um marco em sua carreira, ela será o enredo do desfile da escola de samba Grande Rio.



Fergie sobe ao Palco Mundo com seu novo álbum Double Duchtess. Primeira vez com sua carreira solo no Brasil

A cantora americana Fergie, que já se apresentou duas vezes no Rock in Rio Lisboa, a primeira em 2004, com o grupo Black Eyes Peas, e depois, em 2016 com sua carreira solo, sobe ao Palco Mundo no Brasil pela primeira vez no dia 16 de setembro. Pela primeira vez no Brasil em carreira solo, Fergie promete tocar alguns de seus hits e músicas do álbum novo, "Double Duchtess", com lançamento previsto ainda para este ano. Algumas faixas de seu segundo álbum solo já foram divulgadas fazendo sucesso como "M.I.L.F.$" e "Life Goes On".

Lançado em julho de 2016, o videoclipe de "M.I.L.F.$" recebeu muitos elogios e conta com participação de mamães famosas como Chrissy Teigen, Kim Kardashian, Ciara, Alessandra Ambrosio e Amber Valetta. Já a música Life Goes On foi lançada em novembro do ano passado e conta com um single com diversos remixes.

A cantora americana já conquistou oito Grammy Awards e alcançou múltiplos discos de platina em sua carreira solo e como vocalista do The Black Eyed Peas.

